Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Ausbildungsmesse für Jugendliche mit Migrationshintergrund

In Flensburg startet heute eine Ausbildungsmesse speziell für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Veranstaltungsbeginn ist um 14 Uhr im Berufs-Informations-Zentrum der Agentur für Arbeit. Das Land hat die Messe zusammen mit der türkischen Gemeinde initiiert. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Baltic Open Air startet heute

Das Baltic Open Air bei Busdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) beginnt heute. Gestartet wird mit Programm auf der kleineren der zwei Bühnen. Nach Angaben der Veranstalter ist der Campingplatz komplett ausgebucht. Zu den bekannteren Bands gehören am Sonnabend Fury in The Slaughterhouse und Torfrock. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Handgemachte Musik auf dem Tønder Festival

Von Donnerstag bis Sonntag findet das Tønder Festival in Dänemark statt. "Handgemachte Musik" ist das Motto. Eingeladen sind 60 internationale Künstlerinnen und Künstler, die mehr als 100 Konzerte auf acht Bühnen geben. Mit dabei dieses Mal die Mavericks, Madrugada, Allison Russell, Keb Mo, Cara Dillon und Eilen Jewell. Auch das Folk-Baltica Ensemble mit etwa 50 Nachwuchsmusikerinnen und -musikern von beiden Seiten der Grenze ist wieder vor Ort im dänischen Tondern. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Schleswig: NORDEN Festival mit ausgeweitetem Programm

Seit 11 Tagen läuft der Aufbau für das NORDEN Festival in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Dort gibt es an drei langen Wochenenden, jeweils Donnerstag bis Sonntag, Konzerte deutscher und skandinavischer Bands, Lesungen, Kino und vieles mehr. Philine Burmeister vom Veranstaltungsteam erklärte, dass in diesem Jahr auf den Königswiesen noch ein paar neue Spielorte ergänzt wurden. "So können wir viel mehr Programmpunkte anbieten." Die Manege im Park sei zum Beispiel auch ohne Ticket bei freiem Eintritt zugänglich. Für andere Veranstaltungen wird ein Festivalticket benötigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in der Schlei

Das Gesundheitsamt Schleswig-Flensburg hat vor einem vermehrten Auftreten von Blaualgen in der Schlei gewarnt. Die aktuellen Wetterbedingungen mit anhaltend hohen Temperaturen begünstigten das Wachstum von Algen, teilte das Amt am Dienstag mit. Insbesondere kleine Kinder und Haustiere sollten den Angaben zufolge von Badestellen und Uferbereichen ferngehalten werden, wenn sich dort verdächtige Algenteppiche angesammelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 07:30 Uhr

Kran auf der B200 bei Wanderup geborgen

Der umgestürzte Kran auf der Bundesstraße 200 zwischen Wanderup und Viöl (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am späten Dienstagabend geborgen worden. Nach Angaben der Leitstelle wurde die Sperrung der Bundesstraße gegen 23 Uhr aufgehoben. Am Dienstagnachmittag war der 60 Tonnen schwerere Kran von der Straße abgekommen und lag dann auf der Seite in der Böschung. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt befreien. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 06:00 Uhr

Corona-Update für die Region

Laut der aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand: 23.8.) hat die Stadt Flensburg trotz leichten Rückgangs derzeit die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 399,5 (Vortag: 411,6). Der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 330,6 (Vortag: 383,7), Schleswig-Flensburg einen Wert von 318,5 (Vortag: 332,7). Die landesweite Inzidenz fällt unter 300. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 19:30 Uhr

