Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Die Punks auf Sylt dürfen bleiben

Seit Anfang Juni belagern Punks beim Rathaus Westerland den Stadtpark. Inzwischen haben sie das Camp bei der Versammlungsbehörde des Kreises Nordfriesland als Kundgebung angemeldet und sind damit durchgekommen. Kreissprecher Hans-Martin Slopianka sagte dazu: "In Deutschland haben wir die Versammlungsfreiheit, die Demonstrationsfreiheit. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut in unserer Demokratie. In anderen Ländern werden Sie verhaftet oder erschossen, wenn Sie an einer Demonstration teilnehmen." Sollte das Camp jedoch eher zu Party, als zu Protestzwecken genutzt werden, kann es laut Slopianka aufgelöst werden - da das Camp dann nicht mehr unter dem Schutz des Grundgesetzes stehen sondern eine Ordnungswidrigkeit für illegales Campen darstellen würde. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Lindaunisbrücke soll 2025 fertiggestellt werden

Die neue Lindaunisbrücke soll zum Ende des Jahres 2025 fertiggestellt sein. Dies teilte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einem Termin vor Ort mit. Bis zur Fertigstellung müsse die Brücke jedoch im Laufe der Jahre mehrmals für mehrere Monate gesperrt werden, sagte der Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Thorsten Conradt. Ab dem 15. August wird die Brücke für den Kfz-Verkehr gesperrt, ab dem 14. September ebenfalls für Züge. Die fahren dann beidseitig an die Brücke herran, die Zugreisenden können dann zu Fuß die Brückenseite wechseln. Die Bahn errichtet dafür provisorische Haltepunkte. Die neue Stahl-Brücke wird 130 Meter lang, zwölf Meter breit und soll rund 100 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Rasmus Andresen sieht Grenzkontrollen als "dänischen Unsinn"

Der Europaabgeordnete Rasmus Andresen von den Grünen fordert ein Ende der Kontrollen an der dänisch-deutschen Grenze und ein Einschreiten der EU-Kommission. Die dänischen Grenzkontrollen sorgten in den Ferienwochen für unnötige Staus und störten das Zusammenleben sowie den Tourismus in der Grenzregion, so der Flensburger in einer Pressemitteilung. Außerdem nennt er die Kontrollen "dänischen Unsinn" und bezeichnet sie als "rechtswidrig". Eigentlich gibt es im Schengenraum, dem 26 Staaten angehören, keine Personenkontrollen an den Grenzen. Während der Flüchtlingskrise hatten aber Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden solche Kontrollen teilweise wieder eingeführt. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 01.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 543,3. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 424,9 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 410,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 399,8. | NDR Schleswig-Holstein 02.08.2022 08:30 Uhr

