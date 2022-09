Stand: 22.09.2022 10:53 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Biogasbranche trifft sich in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) findet am Donnerstag das sechste norddeutsche Biogas-Branchentreff statt. In der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik in Rendsburg sind zahlreiche Fachvorträge geplant, die über aktuelle rechtliche und technische Themen informieren sollen. Nach Angaben der Organisatoren haben die Betreiberinnen und Betreiber von Biogasanlagen derzeit große Probleme, die steigenden Kosten für Dünger, Saatgut und Pachten zu kompensieren. Weitere Belastungen könnten ihrer Ansicht nach die Existenz von Biogasanlagen gefährden, die gerade jetzt für die Versorgungsicherheit und Netzstabilität benötigt würden. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein für Dörte Hansen

Am Donnerstagabend wird im Kieler Yachtclub der Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen. Wie die Staatskanzlei mitteilte, erhält in diesem Jahr die Schriftstellerin Dörte Hansen aus Husum (Kreis Nordfriesland) den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Ihr Roman "Mittagsstunde" wurde verfilmt und ist aktuell im Kino zu sehen. Außerdem wird die Autorin Zara Zerbe aus Kiel mit dem Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Startschuss für das Forschungsvorhaben Marispace-X

Mithilfe von Robotern, die den Meeresboden scannen, soll eine detaillierte, digitale Karte von Nord- und Ostsee entstehen. Die Daten könnten zum Beispiel dabei helfen, Altmunition aufzuspüren oder optimale Plätze für Offshore-Windkraftanlagen oder Seegraswiesen zu finden. 15 Millionen Euro kostet das Vorhaben. 9,4 Millionen übernimmt der Bund. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht Marispace-X als Beitrag zur Energiewende. Da sich durch die detaillierten Daten Planungszeiten verkürzen würden, könnten Windräder künftig schneller ans Netz gehen, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

CL: THW Kiel verliert in Celje

Die Handballer vom THW Kiel haben im siebten Pflichtspiel der Saison ihre erste Niederlage einstecken müssen. In der Champions League Vorrunde unterlagen die Kieler beim slowenischen Meister RK Celje mit 36:38. Auch zehn Treffer von Kreisläufer Patrick Wiencek reichten nicht, um dem slowenischen Meister zu bezwingen, zu fehlerhaft war das THW-Spiel. Weiter geht es für den THW mit dem Bundesliga-Nordduell beim Tabellenachten TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag (14 Uhr). | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 06:00 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 216,0 (Stand 21.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 328,9 und hat damit den derzeit höchsten Inzidenzwert im Land. In Neumünster ist die Sieben-Tage Inzidenz auf 230,2 gesunken. In Plön liegt der Wert bei 273,0. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 256,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.09.2022 | 08:30 Uhr