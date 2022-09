Stand: 12.09.2022 10:53 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadt Plön sucht neuen Bürgermeister

Am Sonntag wählte eine deutliche Mehrheit den amtierenden Bürgermeister Lars Winter ab. Bei der Wahl stimmten laut dem vorläufigen Endergebnis 39,4 Prozent für Lars Winter, 60,6 Prozent gegen ihn. Der SPD Politiker hatte keinen Gegenkandidaten. Er wird noch bis Ende Februar in seinem Amt bleiben. Da sich im Vorfeld der Wahl kein anderer Kandidat finden ließ - muss nun die Ratsversammlung entscheiden, wer künftig die Verwaltung leitet. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

NordBau-Organisatoren ziehen positives Fazit

Mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr zur Fachmesse NordBau in Neumünster. Besonders großes Interesse gab es laut Messeleitung unter anderem beim Sonderthema Energie-Einsparung. Zahlreiche Interessierte nutzen demnach die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale und informierten sich bei Händlern und Herstellern über moderne Heizsysteme. Auch das Bauen und Ausbauen mit Holz gehörte zu den Schwerpunkten der 67. NordBau. Die 590 Ausstellenden mussten laut Veranstalter viele konkrete Fragen beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Beschädigte Autos nach Feuer in Kiel-Hassee

Gegen 22 Uhr am Sonntag meldeten mehrere Anrufer ein Feuer in der Rendsburger Landstraße. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf benachbarte Gebäude ausbreitet. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Bilanz des Einsatzes: Fünf Autos hatten gebrannt, acht weitere wurden durch die starke Hitze beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

