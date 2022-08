Stand: 24.08.2022 11:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kreise ziehen positive Bilanz zur Schulwegsicherung für Erstklässler

Eine Woche nach dem Schulstart für die meisten Erstklässler der Region zieht die Polizei in Sachen Schulwegssicherung eine positive Bilanz. Verstöße im Straßenverkehr vor Schulen hat es laut Polizeisprecherin aber auch in diesem Jahr gegeben. "Es sind oftmals Verstöße im Bereich des Halteverbots - dass sich Eltern in Halteverbotszonen hinstellen oder den Gehweg und Radweg blockieren." In der vergangenen Woche haben es die meisten Beamten bei aufklärenden Gesprächen belassen, doch künftig werden solche Verstöße mit Geldstrafe geahndet, teilte die Polizei mit. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster bemängelten die Beamten zudem, dass Eltern ihre Erstklässler zur Schule fahren, anstatt den Weg anders abzugehen. Dadurch würden die Schüler oft die Gefahren im Straßenverkehr erst viel später lernen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Kriminalpolizei Neumünster ermittelt nach Bahnhofraub

Laut Polizei sollen zwei Männer am Dienstag gegen 6.30 Uhr einen 18-Jährigen angesprochen und geschlagen haben. Die Männer sollen Schmuck und Kopfhörer von ihm geraubt haben und anschließend Richtung ZOB geflüchtet sein. Einer der Täter wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er soll lange schwarze Haare, ein schwarzes Trainingsoberteil und eine schwarze Trainingshose getragen haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Gesundheitsamt warnt vor Blaualgen in der Schlei

Das Gesundheitsamt Schleswig-Flensburg hat vor einem vermehrten Auftreten von Blaualgen in der Schlei gewarnt. Die aktuellen Wetterbedingungen mit anhaltend hohen Temperaturen begünstigten das Wachstum von Algen, teilte das Amt am Dienstag mit. Insbesondere kleine Kinder und Haustiere sollten den Angaben zufolge von Badestellen und Uferbereichen ferngehalten werden, wenn sich dort verdächtige Algenteppiche angesammelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 07:30 Uhr

Kritik an Sommerpause bei Kieler Buslinie 60S

Der Schnellbus zwischen dem Botanischen Garten in Kiel und der Fachhochschule in Kiel pausiert aufgrund des hohen Krankenhstands bei der KVG bis Mitte Oktober: Die Fachhochschule kritisiert, dass die Linie nicht schon zum Vorlesungsbeginn Mitte September wieder bedient wird. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein befürchtete der Präsident der Fachhochschule Björn Christensen, dass die bisherigen Ideen der KVG nicht ausreichen werden, alternativ die Linie 11 zu verstärken und die Schwentine-Fähre anzubieten. In einem schriftlichen Statement teilte die Stadt mit, dass ihrer Ansicht nach die FH bereits gut an den ÖPNV angebunden ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell unter 300 (Stand 23.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 223,4. In Neumünster liegt sie bei 283,0. Der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 260,6 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 294,9. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 19:30 Uhr

