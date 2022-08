Stand: 01.08.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Pilotprojekt: Polizei in Neumünster bekommt Taser

Polizisten in Neumünster und Ahrensburg (Kreis Stormarn) sind von heute an mit elektronischen Tasern ausgestattet. Diese Geräte schießen kleine Nadeln durch die Kleidung von Menschen - und dann wird ein elektrischer Stromschlag abgegeben. So sollen sich Beamte besser verteidigen können. Weil der Einsatz von Tasern zum Beispiel für Personen mit Herzschrittmachern lebensgefährlich sein kann, begleiten Ärzte der Polizei das Pilotprojekt. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Verkehrsprobleme rund um den Blücherplatz in Kiel

Die Feldstraße und die Kiellinie sind bereits wegen Bauarbeiten für Autos gesperrt - heute kommen Wrangelstraße und Wilhelmshavener Straße dazu. Grund dafür ist die Erneuerung von Fernwärmerohren, Stromkabeln und Wasserleitungen. Nach Angaben der Stadtwerke werden zudem zahlreiche Parkplätze abgesperrt. Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Die Sperrungen der Feldstraße und der Kiellinie dauern laut Stadt noch bis ins kommende Jahr an. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Rund 25.000 Besucher beim Tag der Seenotretter

Der erste Tag der Seenotretter seit Beginn der Pandemie war laut der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ein voller Erfolg. So waren zum Beispiel in Laboe (Kreis Plön) zahlreiche Gäste, um sich über die Arbeit der Retter zu informieren. Im Hafenbecken wurde die Rettung eines Schiffbrüchigen geprobt, außerdem traten Kleinkünstler auf. Insgesamt besuchten die Stationen in den Häfen im Norden nach Angaben der DGzRS rund 25.000 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 08:30 Uhr

Pokal-Aus für Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Störche scheiterten am Abend im Elfmeterschießen beim Drittligisten Waldhof Mannheim. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Der VfB Lübeck, der Hamburger SV und der FC St. Pauli stehen dagegen in Pokalrunde zwei. | NDR Schleswig-Holstein 01.08.2022 06:00 Uhr

