Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Verletzte Biker in der Region

Nach Polizeiangaben gab es in der Region gestern zwei Unfälle, bei denen Motorradfahrer beteiligt waren. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stieß in Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein 50-jähriger Fahrer frontal mit einem Auto zusammen. Nach zweistündiger Bergung und Rettungsarbeiten kam der Fahrer in eine Klinik. Einige Stunden später mussten die Rettungskräfte im Kreis Plön ausrücken. Auf der Lütjenburger Straße in Blekendorf war laut Polizei ein Motorradfahrer gestürzt und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzung. Die Unfallursachen sind in beiden Fällen noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Philipp Lahm zu Besuch in Schönhagen

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat sich für heute Fußball-Weltmeister Philipp Lahm angekündigt. Nach Angaben seiner Stiftung richtet der ehemalige Profispieler dort ein Sommercamp aus. Rund 80 Kinder können in der Ferienanlage Schönhagen eine Woche Urlaub machen. Dahinter steckt aber auch ein Ziel. Die Kinder sollen sich nach Angaben der Stiftung mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Unter anderem geht es um Bewegung und Ernährung. Die Stiftung vergibt 40 Camp-Plätze an Kinder aus sozialen Einrichtungen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Landesstraße 308 bei Oldenbüttel gesperrt

Wer in Hanerau-Hademarschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde wohnt und nach Oldenbüttel fahren will, muss die kommenden Wochen einen Umweg nehmen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr erneuert die sogenannten Entwässerungsanlagen an der Landesstraße 308 - das ist die direkte Verbindung zwischen Hanerau-Hademarschen und Oldenbüttel. Die Straße wird für die Arbeiten von morgen an bis nahezu Ende des Monats voll gesperrt. Die Umleitung führt über Gokels. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Toter in Kiel-Gaarden: Verdächtiger noch nicht in der JVA Neumünster

Der Mann, der Ende Juni im Kieler Stadtteil Gaarden einen 31-Jährigen erschossen haben soll, wurde Sonntag im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen festgenommen. Spezialeinheiten fassten den Mann nach intensiven Ermittlungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zuvor war öffentlich nach dem 23-Jährigen gefahndet worden. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler wird der Beschuldigte in den kommenden Tagen nach Schleswig-Holstein gebracht, die U-Haft soll er in Neumünster verbringen. Bis der Tatverdächtige per Sammeltransport in die JVA Neumünster gebracht wird, kann es noch Tage dauern. Zunächst soll er in Gelsenkirchen dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Tatmotiv ist bisher unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.07.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön und Rendsburg-Eckernförde landesweit am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 11.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 1.105,7, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 1.038,6 gemeldet, für Kiel 240,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 737,3. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

