Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Konzept der Polizei für die Kieler Woche steht

Die Polizei bereitet sich auf die Kieler Woche Ende Juni vor, die erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in vollem Umfang stattfinden soll. Nach Angaben der Beamten soll es im Vergleich zu vor drei Jahren weniger Sperren und Kontrollen geben. Die Polizei setze vor allem darauf, dass große Veranstaltungsbereiche von potenziellen Tätern nicht über lange Zufahrten und mit hohem Tempo angesteuert werden können, hieß es. Die Einsatzkräfte sollen teilweise auch weniger sichtbar auftreten - zum Beispiel nicht mit Maschinenpistolen an Absperrungen stehen wie noch vor der Corona-Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Institut der Deutschen Wirtschaft: Kiel verbessert Lebensqualität

Kiel hat im Vergleich aller Städte und Kreise in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren den größten Sprung in der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht. Zu diesem Ergebnis kommt das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft in seinem neuen Regional-Ranking. Darin steht Kiel nun auf Rang 267 von 400 bundesweit, vor zwei Jahren lag die Stadt noch auf Platz 390. In der Untersuchung heißt es, die Hafenstadt weise die beste Entwicklung der Lebensqualität auf - und könne außerdem bei der lokalen Gewerbeentwicklung punkten. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

Zahlreiche Ausflügler in Eckernförde

Am Pfingstwochenende sind in Schleswig-Holstein zahlreiche Ausflügler unterwegs gewesen. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zum Beispiel wurde die erwartete Auslastung von 75 Prozent erreicht, sagte der Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, Stefan Borgmann. Besitzer von Hotels und Ferienwohnungen seien zufrieden. Bei den Restaurantbetreibern sehe das anders aus. Es seien zwar zahlreiche Besucher in der Stadt gewesen, aber nicht so häufig im Restaurant. Borgmann vermutet, dass viele Menschen aufgrund der hohen Spritpreise nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, um essen zu gehen. Auch die Züge waren am Wochenende teilweise voll: Die Deutsche Bahn schrieb mehrfach auf Twitter, dass auf den Regionalbahnlinien möglicherweise nicht alle Fahrgäste mitgenommen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30 Uhr

