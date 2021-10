Pflegeheime: Vorerst keine verpflichtenden Corona-Tests in SH Stand: 27.10.2021 18:24 Uhr Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich gegen verpflichtende Tests vor dem Betreten von Pflegeheimen ausgesprochen. Zuvor hatte unter anderem die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek gefordert, Tests in diesen Bereichen stärker zu nutzen.

Laut Gesundheitsminister Garg steht das Land in einer Phase der Pandemie, in der es wieder auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen setzen will. Einer Pflicht zum Testen auf Corona vor dem Betreten eines Alten- und Pflegeheimes stünde er deshalb skeptisch gegenüber. "Wir müssen lernen mit diesem Virus zu leben, deswegen gehört es auch zur Eigenverantwortung, darüber nachzudenken, bevor ich die Oma im Altenpflegeheim besuche, ob ich ich einen Test mache", so Garg. Außerdem gebe es bei Geimpften relativ selten Impfdurchbrüche.

Unter anderem die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hatte im NDR Corona-Podcast gefordert, Besucher in Pflegeheimen und Krankenhäusern besser zu schützen und dafür auch Tests verstärkt zu verwenden. Dass diese Tests Geld kosten, sei nicht gut. "Es sollten eigentlich in den Pflegeheimen Tests für jeden liegen, der reinkommt", so Ciesek. Sich nur auf die Impfung zu verlassen sei fatal. "Ich glaube einfach, dass da im Moment noch zu wenig getan wird, um Ausbrüche zu verhindern."

Norderstedter Pflegeheim: Zwei Bewohner verstorben

Mindestens 75 Menschen hatten sich im Senioren- und Pflegeheim "Hog'n Dor" in Norderstedt mit Corona infiziert, 60 von ihnen Bewohnerinnen und Bewohner - zwei sind inzwischen verstorben. Wie es zu dem Ausbruch kam, wird noch untersucht.

