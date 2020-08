Stand: 27.08.2020 09:08 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Landesregierung lockert den Schnupfenplan in SH

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat ihren sogenannten Schnupfenplan aktualisiert. Dieser gibt Handreichungen für Kitas und Schulen, wie Eltern und Schüler mit Infekten in der Corona-Pandemie umgehen sollen. In den vergangenen Wochen mussten Kinder bereits bei leichtesten Erkältungssymptomen zu Hause bleiben. Sie durften erst wieder in Kitas oder Schule, wenn sie 48 Stunden ohne Symptome waren. Diese Vorgaben wurden nun angesichts der bevorstehenden Erkältungszeit angepasst.

Kinder mit "nur" Schnupfen dürfen zur Schule

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte NDR Schleswig-Holstein: "Kinder, die lediglich die berühmte Rotznase haben, die können weiterhin in die Schule beziehungsweise in die Kita gehen. Wenn andere Symptome dazu kommen oder gleichzeitig auftreten, wie beispielsweise ein trockener Husten, Halsschmerzen oder auch der Geruchs- und Geschmacksverlust, dann müssen die Kinder für mindestens 24 Stunden zu Hause bleiben."

Sollte der Kinderarzt entscheiden, dass ein Corona-Test durchgeführt wird, muss das Ergebnis abgewartet werden. Bei negativem Befund kann das Kind sofort wieder los. Außerdem gilt der Grundsatz, dass gesunde Geschwisterkinder Kita und Schule besuchen dürfen.

