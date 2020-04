Stand: 13.04.2020 16:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: 72 Infektionen in Pflegeeinrichtung in Rümpel

In Rümpel (Kreis Stormarn) sind im Wohnpark Rohlfshagen laut Kreisverwaltung 72 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 53 Bewohner und 19 Mitarbeiter. Bereits am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn nach Rücksprache mit der Heimleitung die Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Zuvor war bestätigt worden, dass sich zwei Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatten. Am Ostersonntag bestätigten die daraufhin vorgenommenen Testungen aller 70 Bewohner sowie der 60 Mitarbeitenden, dass sich bereits mehr als die Hälfte der Personen infiziert haben. Bei zehn Mitarbeitern ist die Lage noch unklar: Entweder wurden sie noch nicht getestet - oder das Ergebnis liegt noch nicht vor.

Corona: Pflegeheim in Rümpel unter Quarantäne NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.04.2020 18:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer In einem Pflegeheim in Rümpel sind 53 der 70 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive Testergebnisse vor.







Auch infiziertes Personal soll weiterarbeiten

Die Bewohner weisen nach Angaben des Kreises keine respiratorischen Symptome (etwa Atemnot) auf, bei den Mitarbeitern gebe es nur "vereinzelt geringe Symptome". In der Pflegereinrichtung leben laut Kreis überwiegend demente und psychisch auffällige Bewohner. Sie sollen weiter durch die vertrauten Mitarbeiter betreut werden, wenn diese positiv getestet wurden, aber symptomfrei sind. Außerhalb ihrer Arbeit stehen die Pflegekräfte und ihre Familien oder andere Mitbewohner unter Quarantäne. Die bislang negativ getesteten Bewohner können laut Kreis nicht separiert werden - wegen der räumlichen Situation.

