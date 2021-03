Corona in SH: Neue Verordnung beschlossen Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat heute wie angekündigt zahlreiche Änderungen der Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen.

Fast überall in Schleswig-Holstein treten die Lockerungen ab Montag in Kraft - allerdings unter Auflagen und nicht in Flensburg, wo die Inzidenzwerte weiterhin zu hoch sind. Die neue Landesverordnung sieht eine Lockerung der Kontaktregeln vor. So können sich wieder Mitglieder von zwei Haushalten treffen - allerdings nur maximal fünf Personen gleichzeitig. Paare mit getrennten Wohnsitzen gelten dabei als ein Haushalt. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Außerdem gibt es folgende Änderungen:

Einzelhandel

Unter Auflagen (Hygienekonzepte) kann der Einzelhandel wieder öffnen. Die Kundenzahl ist dabei auf eine Person je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt. Für Verkaufsstellen die größer als 800 Quadratmeter sind, gilt eine Begrenzung von einer Person je 20 Quadratmeter der darüber hinausgehenden Fläche. Ausgenommen von diesen Regelungen sind Lebensmittelgeschäfte.

Körpernahe Dienstleistungen

Tattoo-, Kosmetik- und Massagestudios können wieder öffnen - mit entsprechenden Hygienekonzepten und Kontaktdatenerhebung

Freizeit und Kultur

Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Archive, Sonnenstudios und botanische Gärten können wieder öffnen - ebenfalls unter Auflagen (Hygienekonezpt, Begrenzung der Besucherzahl, Kontaktdatenerhebung)

Sport

Kontaktfreier Sport ist mit bis zu zehn Personen außerhalb geschlossener Räume möglich. Sport in geschlossenen Räumen ist weiterhin allein oder gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder einer anderen Person erlaubt. In großen Räumen oder Hallen können auch mehr Personen gleichzeitig Sport treiben. Dabei gilt eine Mindestfläche von 80 Quadratmeter pro Person. Hygienekonzepte müssen vorliegen und Kontaktdaten erhoben werden.

Außerschulische Bildungsangebote

Fahr- und Flugschulen können ihre Arbeit wieder aufnehmen, Musikschulen dürfen Einzelunterricht anbieten, Erste-Hilfe-Kurse und Kurse in Hundeschulen dürfen unter Auflagen stattfinden.

Pflegeeinrichtungen

Angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sind mindestens zweimal wöchentlich auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen.

Kinder- und Jugendhilfe

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind als Präsenzveranstaltung mit bis zu zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einer festen Gruppe zulässig.

Für Flensburg und Umgebung regeln die Stadt Flensburg und der Kreis Schleswig-Flensburg angesichts des dortigen Infektionsgeschehens weitere Maßnahmen per Allgemeinverfügung. Die bereits gültige Quarantäne-Verordnung wurde bis zum 28. März verlängert.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam weiterhin die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und mit der Situation verantwortungsbewusst umzugehen, damit niemand gefährdet werde.

AUDIO: Neue Corona-Verordnung SH (1 Min)

Weitere Informationen Flensburg lockert bei Friseur-Besuchen und Kontakten In der von einer Corona-Mutation besonders betroffenen Stadt gelten auch kommende Woche verschärfte Regeln. Doch es gibt Ausnahmen. mehr