Tourismus-Lockerungen: Buchholz bringt 18. Mai ins Spiel

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat baldige konkrete Fahrpläne zur Lockerung von Corona-Einschränkungen für den Bereich Tourismus und Gastronomie in Schleswig-Holstein in Aussicht gestellt. Er nannte als möglichen Starttermin für Wiedervermietungen von Ferienwohnungen den 18. Mai. "Parallel dazu sollte auch die Gastronomie eine Perspektive bekommen - unter sehr restriktiven Auflagen. Da wird es Höchstgrenzen für Gäste pro Quadratmeter Gastraumfläche geben müssen", sagte Buchholz.

Hotel-Öffnungen nächster möglicher Schritt

Als nächsten möglichen Schritt - vor oder nach Pfingsten - nannte der Minister die Öffnung von Hotels. Es solle ein "Hineintasten in den Tourismus" geben, so Buchholz. In der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Linie herausgegeben, wonach in der zweiten Mai-Hälfte schrittweise mit dem Wiederanfahren von Gastronomie und Tourismus begonnen werden solle.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat als möglichen Starttermin für das Wiedervermieten von Ferienwohnungen in Schleswig-Holstein den 18. Mai genannt. Entschieden ist aber noch nichts.







Man befinde sich nicht im "Windhund-Rennen" mit anderen Bundesländern in Sachen Lockerungen von Corona-Einschränkungen, hieß es aus der Staatskanzlei. Am Montag hatte Niedersachsen erklärt, dass ab dem 11. Mai Restaurants unter Auflagen wieder öffnen können.

Weitere Beratungen mit Merkel am Mittwoch

Heute wird Wirtschaftsminister Buchholz mit den Länderkollegen und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie beraten. Außerdem soll es um die Hotellerie sowie die Veranstaltungsbranche gehen.

Bund und Länder wollen sich laut Buchholz gegenseitig auf dem Laufenden halten - was aber nicht bedeute, dass in allen Ländern ein einheitliches Vorgehen im Bereich Gaststätten und Tourismus zu erwarten sei.

Die Gespräche dienen der Vorbereitung der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch.

