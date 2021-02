Campen auf Bauernhöfen in SH: Ausnahmsweise noch geduldet Stand: 24.02.2021 21:12 Uhr Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Camping-Stellplätzen extrem gestiegen: Viele, die sonst ins Ausland fahren, sind auf das Wohnmobil ausgewichen.

Um den Urlaub in Schleswig-Holstein mit dem kleinen Feriendomizil auf Rädern trotz ausgebuchter Anlagen machen zu können, sind für viele sogenannte Kleinstcampingplätze eine Alternative - beispielsweise auf Bauernhöfen, wo nur eine Handvoll Fahrzeuge stehen dürfen. Diese Plätze sollten zwar aus Umweltschutzgründen abgeschafft werden, doch die Ministerien für Umwelt, Inneres und Tourismus haben jetzt gemeinsam entschieden, sie noch dieses und kommendes Jahr zu dulden.

Auf erhöhte Nachfrage reagieren

Mit diesem Schritt will das Land dem erwarteten Ansturm der Camper in Corona-Zeiten gerecht werden und gleichzeitig verhindern, dass Urlauber sich zum Wild-Campen hinreißen lassen. Dazu sei es im vergangenen Jahr verstärkt gekommen, teilt das Umweltministerium in einer Veröffentlichung mit, und dies habe teilweise "erhebliche negative Auswirkungen für Nachbarschaft und Natur" gehabt. Denn: Camping ist nur auf zugelassenen Flächen erlaubt, Wildcampen - sich also mit dem Wohnmobil an beliebigen Orten einrichten, mit ausgefahrener Markise, Sitzgarnitur und Grill - ist verboten.

AUDIO: Kleinstcampingplätze in SH werden noch geduldet (1 Min)

Bestehende Genehmigungen können verlängert werden

Grundsätzlich ist es seit Jahren nicht mehr möglich, eine Fläche zur Nutzung als Kleinstcampingplatz zu beantragen. Laut Umweltministerium gibt es aber 40-50 Plätze in Schleswig-Holstein, die wegen des höheren Bedarfs noch geduldet werden. Die Betreiber müssen allerdings noch in diesem Jahr ein Antrag stellen, damit die noch gültige Genehmigung zum Ende des Jahres nicht ausläuft.

