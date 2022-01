Winnetou reitet wieder: Karl-May-Spiele finden statt Stand: 21.01.2022 09:13 Uhr Die Rückkehr von Winnetou und Old Shatterhand steht kurz bevor: Am Kalkberg in Bad Segeberg laufen momentan die Vorbereitungen für die neue Inszenierung des Stückes "Der Ölprinz".

Nach zwei Jahren Zwangspause geht es im Sommer wieder los: Vom 25. Juni bis 4. September zeigen die Karl-May-Spiele eine neue Aufführung. "Wir sind sehr optimistisch, dass wir trotz der aktuell hohen Inzidenzen eine tolle Saison mit dem Abenteuer 'Der Ölprinz" erleben werden", schreibt die Geschäftsführerin Ute Thienel auf der Webseite der Karl-May-Spiele. "Wir spielen im Sommer und an der frischen Luft - und damit haben wir in der aktuellen Situation die besten Voraussetzungen für ein entspanntes und sicheres Theatererlebnis."

Alexander Klaws und Sascha Hehn sind dabei

Das aktuelle Stück war eigentlich schon für 2020 eingeplant. In den Hauptrollen sind Alexander Klaws als Winnetou zu sehen, Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach. Der Start des Kartenvorverkaufs wird für das Frühjahr angepeilt, heißt es. Die Premiere läuft aller Voraussicht nach am 25. Juni um 20.30 Uhr. Gespielt wird dann bis zum 4. September an jedem Donnerstag, Freitag und Sonnabend ab 15 und 20 Uhr, am Sonntag ab 15 Uhr.

"Ölprinz": Krumme Geschäfte und verfeindete Indianerstämme

In der Geschichte "Der Ölprinz" geht es um folgendes: Der Geschäftemacher Grinley, den sie im Westen den "Ölprinz" nennen, ist nicht nur ein ausgebuffter Geschäftsmann, sondern auch ein skrupelloser Betrüger und Mörder. Mit einer angeblichen Ölquelle am Gloomy Water wollen er und sein Bruder Buttler das große Geld machen, doch ihnen kommen drei Männer in die Quere: Apachenhäuptling Winnetou, dessen weißer Blutsbruder Old Shatterhand und der skurrile Sam Hawkens. Sie müssen zwischen zwei verfeindeten Indianerstämmen Frieden stiften und dafür sorgen, dass ein deutscher Wagenzug mit der resoluten Treckführerin Rosalie Ebersbach nicht zwischen die Fronten gerät.

Die Karl-May-Spiele wurden 1952 gegründet. Im Laufe der Zeit wurden die Aufführungen immer aufwendiger und raffinierter - mit Musik, Actionszenen und Feuerzauber. Umjubelter und unvergessener Star Ende der 80er-Jahre war Pierre Brice, der mit seiner Darstellung des Winnetou den Karl-May-Spielen neue Zuschauerrekorde bescherte. 7.500 Menschen haben unter normalen Umständen im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg Platz.

