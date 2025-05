Stand: 09.05.2025 08:15 Uhr Zum Schutz der Igel: Nachtfahrverbot für Mähroboter in Bad Oldesloe

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) dürfen nachts keine Mähroboter mehr fahren. Das hat der Umweltausschuss der Stadt am Donnerstagabend (8.5.) beschlossen. Damit sollen Igel geschützt werden, heißt es zur Begründung, denn diese würden häufig von Mährobotern verletzt oder getötet. Das Fahrverbot startet täglich eine Stunde vor Sonnenuntergang und endet eine Stunde nach Sonnenaufgang. Privathaushalte sollen nun per Flyer und Informationen auf der Homepage der Stadt für das Thema sensibilisiert werden.

Herausforderung für Verwaltung

Laut der Ausschussvorsitzenden Annelie Strehl (Wählergemeinschaft Für Bad Oldesloe) stellt der Beschluss die Verwaltung vor große Herausforderungen. Es seien extra große Rasenroboter angeschafft worden, um die Sportplätze zu mähen. Da dies nun nicht mehr nachts geschehen kann, erhöht sich der Aufwand für die Verwaltung, die sich nun mit Sportvereinen und Schulen auf Mähzeiten verständigen muss.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn