"Unser Dorf hat Zukunft": Brokstedt im Finale des Landeswettbewerbs Stand: 29.06.2022 19:56 Uhr Zehn Dorfgemeinschaften wollen beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" zeigen, wie lebenswert ihr Dorf ist. Der Landessieger qualifiziert sich für den Bundeswettbewerb - ausgerufen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.

von Laura Albus

Vielleicht kann man die Hilfsbereitschaft der Brokstedter im Kreis Steinburg anhand folgender Szene gut beschreiben. Ein Auto fährt an einem regnerischen Novemberabend am Ortsausgang in den Graben. Der Fahrer bleibt glücklicherweise unverletzt - jetzt steht er neben seinem Wagen. Immer wieder halten Autos neben ihn an. Ob alles okay ist, wollen die Fahrer von ihm wissen. Es sei genau diese Fürsorge - dieses Gefühl der Hilfsbereitschaft - das sei es, was Brokstedt ausmacht, sagt Bürgermeister Clemens Preine.

Bei der Teilnahme am Landeswettbewerb will Preine dieses Wir-Gefühl in den Fokus rücken. 18 Orte in Schleswig-Holstein haben sich bei "Unser Dorf hat Zukunft" beworben. Mit Brokstedt sind insgesamt zehn Dörfer in die engere Auswahl gekommen. Ausgerufen wird der Bundeswettbewerb vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das damit bürgerschaftliches Engagement ehren und auf positive Entwicklungen in ländlichen Regionen sichtbar machen will. Der Landessieger qualifiziert sich automatisch für den Bundeswettbewerb.

Vorbereitungen: Ganz Brokstedt packt an

Am Donnerstag ist eine Jury im Ort und bekommt eine Führung. Mitten durch den alten Ortskern mit seinen Reetdachhäusern, durchs Gewerbegebiet und die Neubausiedlung. Clemens Preine will zeigen, dass Brokstedt etwas Besonderes ist, dass die Menschen dort gerne leben.

Der Bürgermeister hat das Dorf für den Besuch der Jury nicht alleine hergerichtet. Doch das musste er auch nicht. Alle packten mit an. Selbst organisiert in einer Whatsapp-Gruppe: Wer macht was? Was ist noch zu erledigen? Wie ist der Zeitplan? Der Spaß steht im Vordergrund - viel mehr als das Preisgeld von 10.000 Euro für den ersten Platz.

Bürgerliches Engagement soll sichtbar werden

Wobei die natürlich auch nicht schlecht wären, erklärt der Bürgermeister. Aber besonders reize es ihn, zu sehen, was andere Dörfer können. "Benchmarking" nennt er das. Vergleichen - sehen, wo man steht, so im Gegensatz zu den anderen. Um eben auch dann ein bisschen von anderen Dörfern zu lernen. Man müsse ja nicht immer das Rad neu erfinden, aber Zukunft funktioniere eben nur, wenn man sich vor dem Rest der Welt nicht verschließe, so der Bürgermeister. Deshalb gehört die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" quasi schon zum Dorf dazu.

2018 belegte Brokstedt den dritten Platz. Insgesamt nahm das Dorf schon vier Mal am Wettbewerb teil.

Infrastruktur und Vereinsleben spielen wichtige Rolle

Silke zum Beispiel, die in Brokstedt aufgewachsen ist, lebt nicht nur wegen der Menschen gerne hier, sondern auch wegen der guten Infrastruktur. Die A7 ist gerade einmal acht Kilometer entfernt, die Regionalbahn fährt stündlich nach Kiel und Hamburg.

Im Ort selbst gibt es mehrere Vereine und ein Freibad. Da wäre die Freiwillige Feuerwehr, in der sich auch viele junge Menschen engagieren oder der Verein "MiLe" - was für "Miteinander Leben" steht. Der Verein hat sich Gemeinschaft als oberstes Ziel gesetzt hat. Gut 100 Mitglieder haben auch die Pfadfinder, die sich jeden Freitagnachmittag treffen. Alles einzusehen auf der Internetseite des Dorfes.

Die Digitalisierung spielt nicht nur im Internet

Abholtermine des Restmülls, die Wettervorhersage, eine Zusammenfassung der letzten Gemeindesratssitzung und Routen-Vorschläge für beleuchtete Laufstrecken - all das hat Brokstedt online zu bieten, ebenso einen Veranstaltungskalender. Dass das Konzert der Band "The Dogs" Corona-bedingt kurzfristig ausfällt, diese Info findet sich dort ebenfalls.

Auch wenn sie schon ganz zufrieden mit ihrem Brokstedt sind, so wollen die Menschen hier nicht stehen bleiben - egal wie sich die Jury in der kommenden Woche entscheidet.

Die zehn Finalisten beim diesjährigen Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sind: Bergenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg), Brokstedt (Kreis Steinburg), Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg), Duvensee (Kreis Herzogtum Lauenburg), Grundhof (Kreis Schleswig-Flensburg), Lentföhrden (Kreis Segeberg), Medelby (Kreis Schleswig-Flensburg), Pahlen (Kreis Dithmarschen), Tetenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg), Witzeeze (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Name der Gewinner-Gemeinde soll in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

