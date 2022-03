Überschuss bei Drägerwerken deutlich zurückgegangen

Stand: 03.03.2022 14:19 Uhr

Die Corona-Pandemie bescherte dem Medizintechnik-Hersteller Drägerwerke im Jahr 2020 einen Rekordumsatz. In der neuen Bilanz sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Trotzdem ist die Unternehmensleitung in Lübeck zufrieden.