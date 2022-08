Tödlicher Unfall auf B206: Linienbus kollidiert mit Lkw Stand: 30.08.2022 20:57 Uhr Am Dienstagnachmittag ist es auf der B206 bei Hasenmoor im Kreis Segeberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Linienbus prallte auf das Heck eines Lkw - der Busfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des Lkw beim Abbiegen so stark abgebremst, dass der Busfahrer hinter ihm nicht mehr ausweichen konnte. Der 63-Jährige fuhr in das Heck des Sattelzugs. Bei dem Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Lkw wurde nach Angaben der Leitstelle nicht verletzt. Der Linienbus war ohne Passagiere auf einer Leerfahrt unterwegs.

AUDIO: Schwerer Verkehrsunfall bei Hasenmoor (1 Min) Schwerer Verkehrsunfall bei Hasenmoor (1 Min)

Die B206 war Richtung Bad Segeberg zwischen Hasenmoor und Hahneneck für mehrere Stunden voll gesperrt. Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie immer aktuell auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2022 | 20:00 Uhr