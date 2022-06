Teures Tanken: Mehrere Kreise unterstützen Busunternehmen Stand: 24.06.2022 13:13 Uhr Das teure Tanken macht den Busunternehmen im Land schwer zu schaffen. In Ostholstein springt der Kreis jetzt in die Bresche und gibt eine einmalige Finanzspritze. Auch andere Kreise helfen.

Nach dem Hilferuf der Busunternehmen in Ostholstein plant der Kreis nun eine Spritpreis-Stütze. Der Autokraft und ihren Subunternehmern will der Kreis nach eigenen Angaben einmalig 450.000 Euro zahlen, kündigte Landrat Reinhard Sager (CDU) an. "Es geht natürlich vor allem um die Schülerverkehre. Deshalb fühlen wir uns auch verpflichtet, diese Busunternehmen entsprechend zu unterstützen." Der Kreistag in Eutin muss diese Maßnahme nun noch beschließen.

Mehr Geld auch in Rendsburg-Eckernförde und Herzogtum Lauenburg

Die Kreise Herzogtum Lauenburg und Rendsburg-Eckernförde haben ihre monatlichen Abschlagszahlungen bereits hochgesetzt. Der zuständige Fachbereichsleiter in Rendsburg, Martin Kruse, fordert aber, dass Bund und Land bald helfen: "Wenn das System so weiter gefahren wird mit den hohen Spritpreisen, kann der Kreis alleine das nicht stemmen."

AUDIO: Kreis Ostholstein gibt Busunternehmen Spritpreis-Stütze (1 Min) Kreis Ostholstein gibt Busunternehmen Spritpreis-Stütze (1 Min)

Andere Lage bei Kreisen mit eigenen Verkehrsbetrieben

Es gibt aber auch Kreise, die eigene Verkehrsbetriebe haben. Darunter fällt zum Beispiel der Kreis Plön. Dieser Kreis müsste die erhöhten Kraftstoffausgaben in den Haushalt aufnehmen und das könnten in diesem Jahr nach Angaben der Verkehrsbetriebe Plön womöglich bis zu einer halben Million Euro werden.

Weitere Informationen Hohe Spritkosten: Busunternehmen haben finanzielle Probleme Gibt es keine Abhilfe, könnte der Busverkehr mancherorts vor dem Aus stehen. Die Betriebe fordern Unterstützung von den Kreisen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 24.06.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr