Stand: 17.03.2025 13:20 Uhr Tarifgespräche öffentlicher Dienst gehen weiter

Die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst ziehen sich weiter hin - auch für Schleswig-Holstein. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben die Verhandlungen in der Nacht auf Montag (17.03) zunächst unterbrochen, doch nun geht es weiter. Eine Einigung gibt es noch nicht, aber nach Angaben von Sitzungsteilnehmenden haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in einigen Punkten aufeinander zubewegt. Es geht um Gehälter und Arbeitszeiten für etwa 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Am Abend könnte es dann erste Ergebnisse geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften Arbeitsmarkt