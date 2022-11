Stedesand: Feuerwehr löscht eigenes Gerätehaus Stand: 16.11.2022 08:05 Uhr In Stedesand hat es am Dienstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Dabei brannte auch ein von der Feuerwehr selbst genutztes Gebäude. Zudem wurde ein Teil des Sportvereins beschädigt und ein Traktor zerstört.

Ein Brand hat in Stedesand im Kreis Nordfriesland für Schäden an einem Gebäude der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle brach am Dienstagabend zunächst ein Feuer in einem Lagergebäude aus. Die Flammen griffen dann auf ein benachbartes Gemeinschaftshaus über, in dem sich auch die Räumlichkeiten der Feuerwehr befinden.

Fahrzeuge und Geräte können gerettet werden

Die Einsatzkräfte retteten zunächst ihre Feuerwehrfahrzeuge, ihre Einsatzschutzkleidung und weitere Gerätschaften aus ihrem Teil des Gebäudes, bevor sich die Flammen auch dorthin ausbreiteten. Bis zu 150 Feuerwehrleute waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Sie konnten verhindern, dass ein Kindergarten und eine Turnhalle in unmittelbarer Nähe ebenfalls Feuer fingen.

Erhebliche Schäden am Gebäude

Schließlich kam ein Bagger zum Einsatz und riss Mauern des betroffenen Gebäudes ein, sodass die Einsatzkräfte an die Glutnester im Inneren herankamen. Während der Nacht und bis in den Mittwochmorgen wurde eine Brandwache eingerichtet.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen wegen des Rauchs geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand wurde der Gebäudeteil eines Sportvereins mitsamt Ausrüstungen sowie ein großer Traktor des Bauhofs zerstört. Die Fahrzeuge der Feuerwehr wurden den Angaben zufolge nicht beschädigt, das Gerätehaus ist aber nicht mehr benutzbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.11.2022 | 08:00 Uhr