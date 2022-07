Stau: Viel los in Richtung Küsten und dänischer Grenze Stand: 16.07.2022 13:04 Uhr Wie erwartet sind die Autobahnen in Schleswig-Holstein extrem voll: Sechs Bundesländer starten an diesem Wochenende zusätzlich in die Sommerferien. Auf der A1 und der A7 staut sich der Verkehr in einigen Bereichen auf 10 bis 13 Kilometer.

Auf der Autobahn 1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck gab es am Mittag nach Polizeiangaben eine Vollsperrung Richtung Lübeck. Drei Autos waren dort in einen Unfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen gibt es nur Leichtverletzte. Dennoch musste ein Rettungshubschrauber landen. Mittlerweile ist eine Spur wieder freigegeben.

Viel Geduld brauchen Autofahrer auch auf der A1 von Fehmarn kommend. In Richtung Lübeck stehen die Verkehrsteilnehmer zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf bis zu zehn Kilometer im Stau.

Viel los vor dem Grenzübergang Ellund

Auch die A7 ist stark betroffen. Dort geht es zwischen Hamburg und dänischer Grenze in Richtung Norden oft nur im Schritttempo voran - unter anderem führen die Grenzkontrollen nach Dänemark zu Verzögerungen. So bildete sich vor dem Grenzübergang Ellund ein etwa drei Kilometer langer Stau. Auf der anderen Seite in Richtung Hamburg geht es zwischen Schleswig-Jagel und Rader Hochbrücke streckenweiese nur stockend voran. Grund für die vollen Straßen sind wohl zahlreiche Urlauber und der Bettenwechsel in Dänemark. Sechs Bundesländer starten an diesem Wochenende zusätzlich in die Sommerferien.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie immer aktuell auf den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

