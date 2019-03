Stand: 29.03.2019 13:31 Uhr

Schulen in Bad Segeberg wegen Masern geschlossen

An der Dahlmannschule in Bad Segeberg hat es einen Masernfall gegeben. Die Schulleitung schickte daher laut Kreis Segeberg die rund 700 Schüler nach Hause. Am Montag, Dienstag und Mittwoch dürfen nur die Kinder zum Unterricht erscheinen, die vorweisen können, dass sie gegen die Krankheit geimpft sind - das teilte die Schule aufihrer Homepage mit. Eltern, deren Kinder nicht geimpft sind oder keinen Impf-Schutz nachweisen können, sollen die Schule telefonisch oder per E-Mail darüber informieren.

Kommentar Impfschutz-Kontrolle dient der Gemeinschaft In Hildesheim sind an einer Schule die Impfausweise kontrolliert worden, um das Ausbreiten der Masern einzuschränken. Die Maßnahme sei angemessen, kommentiert Anja Hitzemann. mehr

Auch Grundschule wegen Masern geräumt

Zunächst hatten die "Lübecker Nachrichten" über den Zwischenfall berichtet. Mittlerweile hat es laut des Gesundheitsamtes Kreis Segeberg einen zweiten Krankheitsfall an der Bad Segeberger Theodor-Storm-Grundschule gegeben. Auch hier wurden die Kinder nach Hause geschickt und die Schule vorerst geschlossen. Das Gesundheitsamt meldet, es habe bereits alle erforderlichen Maßnahmen in die Wege geleitet, um eine weitere Ausbreitung der hoch ansteckenden Krankheit zu verhindern. Den Lehrern beider Schulen wurde ein Blutschnelltest beim Gesundheitsamt angeboten. Die Ergebnisse sollen noch im Laufe des Wochenendes vorliegen.

Amt will Impfausweise kontrollieren

Anfang kommender Woche wird das Gesundheitsamt die Impfausweise aller Schüler, Lehrer und Schulmitarbeitenden kontrollieren. Wer keinen Impfschutz nachweisen kann, darf keine Gemeinschaftseinrichtungen mehr besuchen. Dazu gehört auch die jeweilige Schule. Ob eine Schule den Schulbetrieb komplett einstellt, liegt nicht im Ermessensbereich des Gesundheitsamtes, das sei eine rein schulische Entscheidung.

Nach einer Ansteckung bricht die Krankheit nach acht bis 14 Tagen aus, so das Gesundheitsamt Kreis Segeberg. Anfänglichen grippeähnlichen Symptomen folgt demnach ein Hautauschlag, im schlimmsten Fall können weitreichenden Komplikationen wie Mittelohr-, Lungen- oder Hirnentzündungen auftreten. Die Möglichkeit, weitere Personen anzustecken, besteht bereits fünf Tage vor Auftreten des Hautausschlages und hält danach bis zu vier Tage an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.03.2019 | 14:00 Uhr