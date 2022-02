SPD-Wahlprogramm: Fokus auf den Klimaschutz Stand: 28.02.2022 15:10 Uhr Im Mai wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Die SPD hat am Montag ihr Wahlprogramm vorgestellt. Die Sozialdemokraten setzen im Wahlkampf auf Klimaschutz und finanzielle Entlastung der Bürger.

Mit einer zusätzlichen "Klima-Milliarde" will die SPD in Schleswig-Holstein die Herausforderungen im Klimaschutz im Falle eines Wahlsieges angehen. Für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur, etwa für Ladesäulen, wollen die Sozialdemokraten eine eigene Landesgesellschft gründen.

Losse-Müller: Mietpreisbremse wieder einführen

Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sagte, dass die Transformation hin zu mehr Klimaschutz nur gelinge, wenn man die konkreten Probleme der Menschen vor Ort löse: "Deswegen müssen wir bauen, um Mieten in den Griff zu kriegen." Außerdem fordert er, die Mietpreisbremse wieder einzuführen, "damit wir da, wo es regional und zeitlich begrenzt notwendig ist, Mieten auch ein bisschen im Zaum halten können".

SPD will Gebührenfreiheit in der Kita

Außerdem will der SPD-Spitzenkandidat Familien finanziell entlasten: "Wir wollen das vor allen Dingen über die Gebührenfreiheit in der Kita tun. Das sind 2.500 Euro für eine Durchschnittsfamilie im Jahr, das hilft enorm." Außerdem soll in die Digitalisierung von Schulen investiert werden und "jedes Kind vom Land ein Laptop oder Tablet gestellt" bekommen.

