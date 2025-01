Stand: 17.01.2025 14:36 Uhr Polizei sucht Nachwuchskräfte bei Schnuppertagen in Itzehoe und Albersdorf

Die Polizei an der Westküste sucht Nachwuchskräfte und veranstaltet am 17. Januar einen Schnuppertag bei der Polizeidirektion in Itzehoe (Kreis Steinburg) sowie am 31. Januar einen in Albersdorf (Kreis Dithmarschen). Interessierte können an einer Tätersuche oder an einer Spurensicherung teilnehmen und sollen so authentische Einblicke in die Polizeiarbeit erhalten. Neben Schulabgängern wirbt die Polizei auch um Berufserfahrene bis zu einem Alter von 47 Jahren. Die Aufgaben der Polizei nehmen zu, gleichzeitig scheiden in den kommenden Jahren immer mehr Beamtinnen und Beamte aus dem Dienst aus. Entsprechend ist die Zahl der Ausbildungsstellen zuletzt gestiegen - auf landesweit 300.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg