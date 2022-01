Pflege auf Plattdeutsch: Der direkte Draht zu den Senioren Stand: 29.01.2022 14:17 Uhr Die Vergangenheit ist für viele pflegebedürftige Menschen sehr wichtig. Sie erinnern sich im Alter häufig an ihre Kindheit und Jugend. Und viele von ihnen sind mit Plattdeutsch aufgewachsen.

Viele der mehr als 100.000 pflegebedürftigen Menschen in Schleswig-Holstein fühlen sich deshalb im Plattdeutschen sehr zu Hause. Der Ambulante Pflegedienst Johannes Carstensen aus Haselund (Kreis Nordfriesland) geht darauf ein. Fast alle Mitarbeiter schnacken hier platt, wie Pflegedienstleiter Marco Wolff betont. Das bewährt sich gerade in der Corona-Pandemie.

Zeit für einen kurzen Schnack

"Die Kontakte sind alle eingeschränkt und die Leute können nicht mehr das machen, was sie vorher gemacht haben. Das merkt man schon. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und mal ein bisschen schnackt, sonst bleiben sie auf der Strecke", erklärt Marco Wolff. Und wenn er mit den Senioren, die er versorgt, schnackt, tut er es oft auf platt. Zum Beispiel mit Martin Albertsen. Nachdem Wolff den Herrn versorgt hat, findet er an diesem Tag noch Zeit für einen Plausch am Küchentisch. "Ich wohne alleine hier. Meine Frau lebt ja nicht mehr", erzählt der Senior. Die kurze Unterhaltung auf Plattdeutsch mit seinem Pfleger schätzt er sehr.

Schnacken für die seelische Gesundheit

Auch die stellvertretende Pflegedienstleiterin Nina Petersen redet mit den Senioren gerne platt. "Man hat eine andere Vertrauensbasis, als wenn man auf Hochdeutsch redet", betont sie. Und Seniorin Elke Jensen sagt: "Ich höre lieber Plattdeutsch, da kann ich gleich mitschnacken. Das ist nunmal meine Sprache." So wie ihr geht es vielen Pflegebedürftigen. Ein paar Wörter in der Sprache ihrer Jugend steigern ihr Wohlbefinden - und wohl auch ihre seelische Gesundheit.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 29.01.2022 | 19:30 Uhr