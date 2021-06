Pferd stirbt am Itzehoer Bahnübergang - Strecke wieder frei Stand: 08.06.2021 14:14 Uhr Unfall auf einem Bahnübergang bei Itzehoe: Am Vormittag ist ein Zug der Deutschen Bahn mit einem Pferd zusammengestoßen. Die Bahnstrecke Itzehoe - Glückstadt war über zwei Stunden gesperrt.

Die Reiterin wollte nach Angaben der Bundespolizei am Vormittag den beschrankten Bahnübergang in Kremperheide mit ihrem Pferd überqueren. Doch auf den Schienen angekommen, wollte das Pferd plötzlich nicht mehr weiter. Die Schranken schlossen sich, die Reiterin konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein aus Westerland kommender Regional-Express der Deutschen Bahn leitete den Angaben zufolge eine Schnellbremsung ein, der Zug erfasste dennoch das Tier. Es starb noch am Unfallort.

Reisende blieben unverletzt

Fahrgäste wurden nicht verletzt. Allerdings brauchten sie Geduld, denn auf der Strecke ging zwei Stunden lang nichts mehr. Nach dem Ende der Aufräumarbeiten hat die Bundespolizei die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

