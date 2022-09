Ölteppich auf der Treene - Verursacher gesucht Stand: 11.09.2022 14:59 Uhr Vermutlich Schiffsdiesel ist gestern auf der Treene ausgelaufen - davon geht zumindest die Wasserschutzpolizei aktuell aus. Die Beamten und Helfer der Feuerwehr waren Sonnabend und Sonntag stundenlang im Einsatz.

Großeinsatz der Feuerwehr am Sonnabend und Sonntag auf dem Wasser in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland): Auf der Treene ist nach Angaben der Behörden ein etwa 3.000 Quadratmeter großer Ölteppich entdeckt worden. Noch am Abend hatte die Feuerwehr damit begonnen, Ölsperren auszulegen. Damit sollte verhindert werden, dass sich der Ölfilm weiter ausbreitet und auch noch in die Eider gelangt. In Friedrichstadt treffen nämlich die Eider und Treene zusammen. Sie sind im Westen durch eine Schleuse getrennt - im Osten der Stadt durch einen Sielzug verbunden.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Nach Angaben des Wehrleiters ist die Lage inzwischen unter Kontrolle. Noch ist unklar woher der Ölfilm kam. Die Wasserschutzpolizei vermutet, dass es sich um Schiffsdiesel handelt. Offenbar war der Ölteppich mit der Strömung von einem Ort etwas entfernt von Friedrichstadt in das Stadtgebiet getrieben.

Die Wasserschutzpolizei hat nun ihre Ermittlungen aufgenommen und hofft, den Verursacher ermitteln zu können.

