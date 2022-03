Neubau der Rader Hochbrücke: Bürgerinitiative will doch nicht klagen Stand: 08.03.2022 12:52 Uhr Dem Bau der Rader Hochbrücke steht nun nichts mehr im Weg. Eine Bürgerinitiative aus Ostenfeld will nach eigenen Angaben doch nicht klagen. Die Anwohner hatten sich eigentlich einen besseren Lärmschutz erhofft.

Das kleine Ostenfeld liegt nordöstlich vom Rendsburger Kreuz - 600 Menschen wohnen dort. Und sie haben im Süden die Autobahn 210 vor der Nase und im Westen die A7 mit der Rader Hochbrücke. Die Bürgerinitiative wollte sich für einen besseren Lärmschutz starkmachen. Vor Gericht - so der Plan - wollte man mit dem Lärm beider Autobahnen zusammen argumentieren. Und das geht nicht - sagt der Sprecher der Initiative, Arnold Schumacher. Das sehe die bisherige Rechtssprechung nicht vor, das belegten Urteile des Bundesverfassungs- und auch des Bundesverwaltungsgericht.

AUDIO: Doch keine Klage gegen neue Rader Hochbrücke: Arnold Schumacher von der Bürgerinitiative (1 Min) Doch keine Klage gegen neue Rader Hochbrücke: Arnold Schumacher von der Bürgerinitiative (1 Min)

Andere Lösung für Lärmschutz?

Nach einer juristischen Beratung ist deshalb die Sorge bei der Bürgerinitiative groß, bei einem Prozess viel Geld zu verlieren - am Ende aber nicht Recht zu bekommen. Deshalb wolle man nicht klagen. Trotzdem wollen die Menschen in Ostenfeld mit der Politik im Gespräch bleiben, heißt es, um vielleicht noch eine Lösung für den Lärmschutz zu finden.

Baustart ist 2023 - erstes Teilstück soll bis 2026 fertig sein

Die etwa 1.500 Meter lange Rader Hochbrücke überführt seit 1972 die A7 von Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal und die Borgstedter Enge. Weil sie marode ist, muss ein Neubau her - er soll nächstes Jahr starten. Die neue Brücke wird in zwei Abschnitten gebaut. "Die erste Teilbrücke wollen wir bis 2026 fertig haben", hatte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) angekündigt. Dann soll die alte Brücke gesprengt und der Verkehr in beide Richtungen rollt zunächst vierspurig über diesen ersten Teil. Die zweite Hälfte der Brücke soll bis 2029/2030 stehen - mit jeweils drei Spuren in beide Richtungen. Der Neubau kostet etwa 380 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen erste Arbeiten zur Bauvorbereitung beginnen, dazu gehören zum Beispiel Baumfällarbeiten.

