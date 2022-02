Missbrauchsprozess gegen Mann aus Nordfriesland gestartet Stand: 02.02.2022 16:33 Uhr Dem 35-Jährigen werden insgesamt zehn Fälle von schwerem sexuellen Kindesmissbrauchs und 32 weitere Sexualdelikte vorgeworfen. Die Opfer fand er im Internet.

Er war wohl eine Art "Vermittler", so lässt es die Anklage vermuten. Über Messenger-Dienste und im Internet lockte er junge Mädchen an, gab sich selbst als 16- oder 18-Jähriger aus. Danach vermittelte er die Opfer an Freier in ganz Deutschland. Diese werden gesondert verfolgt. Der 35 Jahre alte Mann aus Neukirchen (Kreis Nordfriesland) muss sich seit heute vor dem Flensburger Landgericht verantworten. Nach Verlesung der Anklage wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten 42 Sexualdelikte vor, davon in zehn Fällen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. In zwei Fällen ist es den Angaben zufolge tateinheitlich zu einer Vergewaltigung gekommen.

Opfer im Internet angelockt

Laut Anklage fand der Mann die Mädchen auf Snapchat, Instagram und anderen Diensten. Er gab sich als Jugendlicher aus, schickte Nacktbilder von sich und forderte die Minderjährigen auf, Fotos und Videos von sexuellen Handlungen zurückzuschicken. Anschließend soll er die Mädchen in Online-Anzeigen für sexuelle Dienste angeboten haben. Die Einnahmen teilte er mit ihnen. In einem Fall spielten Drogensucht und Schulden einer Jugendlichen eine Rolle.

Tatorte: Von Nordfriesland bis München

In einem der angeklagten Fälle soll der Angeklagte unmittelbar selbst sexuelle Handlungen an einer 17-Jährigen begangen haben, sagte Gerichtssprecher Stephan Wolf: "Im Übrigen soll er die minderjährigen Zeuginnen zur Durchführung sexueller Handlungen mit Dritten bestimmt haben." Die Tatorte waren demnach im Kreis Nordfriesland und an anderen Orten. Insbesondere mit einer damals 12-Jährigen aus dem Raum München soll er online ein Verhältnis gepflegt haben. Dieses Mädchen soll der Mann über das Internet an Freier im Münchener Raum vermittelt haben. Später wurde sie unter Druck gesetzt, dass ihre Eltern von allem erfahren würden, wenn sie sich nicht fügt.

Bei einer Hausdurchsuchung in Neukirchen stellte die Polizei Chatverläufe und Videos der Taten auf dem Handy des Angeklagten sicher. Dokumentiert ist darin auch, wie Details einer geplanten Vergewaltigung der 12-Jährigen mit einem Freier besprochen werden. Der Angeklagte sitzt seit seiner Festnahme am 20. Mai 2021 in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind sechs weitere Verhandlungstage angesetzt. Die Öffentlichkeit wurde bis zur Urteilsverkündung ausgeschlossen.

