Stand: 30.03.2019 13:08 Uhr

Midyatli ist neue Parteivorsitzende der Nord-SPD

Serpil Midyatli ist die erste Frau an der Spitze der schleswig-holsteinischen SPD. 212 Delegierte gaben auf dem Landesparteitag ihre Stimme ab, 191 stimmten für Midyatli, 12 stimmten gegen sie, 9 Genossen enthielten sich. Insgesamt erhielt die Kielerin 90,09 Prozent der Stimmen. "Gott sei Dank keine einhundert Prozent", war die erste Reaktion von Midyatli in Anspielung auf die Wahl von Martin Schulz zum SPD-Bundesvorsitzenden vor zwei Jahren. Die 43 Jahre alte Kielerin löst damit nach zwölf Jahren Ralf Stegner als Parteivorsitzenden ab. Midyatli war die einzige Kandidatin, die zur Wahl stand.

Serpil Midyatli auf dem Weg an die SPD-Spitze Schleswig-Holstein Magazin - 29.03.2019 19:30 Uhr Serpil Midyatli könnte bald die Spitze der schleswig-holsteinischen SPD übernehmen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende will weniger über Probleme und mehr über Lösungen sprechen.







2,69 bei 29 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stegner: Landesverband hat unvergleichbares linkes Profil

Am Morgen hatte sich Stegner mit einer kämpferischen, aber auch selbstkritischen Rede von der Parteispitze verabschiedet. DIe SPD stecke in einer Krise, die Mehrheit der Wähler gebe der Partei nicht das Vertrauen und die Umfrageergebnisse seien weit weg von den Zielen der SPD. Stegner erinnerte an Erfolge, Herausforderungen und Niederlagen in den vergangenen zwölf Jahren. Er habe sein bestes gegeben, er habe für den Landesverband gestanden und gestritten. Der Landesverband habe ein unvergleichbares linkes Profil und sei der Bundes-SPD häufig Vorreiter gewesen.

Vier Minuten Standing Ovations

Am Ende wurde es dann noch emotional: "Die SPD war immer meine Partei. Ich habe es als Ehre empfunden, den Landesverband zu führen. Zwölf Jahre waren für mich 4.389 Tage einhundert Prozent sozialdemokratische Politik. Mit Herzblut. Ich habe euch zu danken, dass ich die Ehre hatte, euer Vorsitzender sein zu dürfen", sagte er. Nun sei die Zeit gekommen, dass andere zeigten, was sie können. "Eine, die ganz viel kann, hat ihren Hut in den Ring geworfen. Mit Serpil bewirbt sich meine jahrelange Kollegin und Wegbegleitern im Landesvorstand, die eine starke jüngere Genossin ist und die wie eine Löwin für die Inhalte und das klare inhaltliche Profil unserer Nord-SPD zu kämpfen versteht", sagte er in seiner Rede.

Die Partei dankte Stegner mir vier Minuten stehendem Applaus - da musste sich auch der sonst so emotionsfeste SPD-Mann eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Stegner hatte am Sonnabendmorgen auf Twitter deutlich gemacht, sein Verzicht auf den Landesvorsitz sei nicht das Ende seiner politischen Karriere: "Rückzug ist nicht. Als Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Landtag und als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD habe ich noch einiges vor."

Generationswechsel an der Spitze

Neben der Spitze wählen die Delegierten auch den elfköpfigen Landesvorstand fast komplett neu. Als Parteivize kandidieren der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix und die Juso-Landesvorsitzende Sophia Schiebe.

Inhaltlich geht es auf dem Parteitag unter anderem um die Parteireform, den Sozialstaat, den Klimaschutz, Waffenexporte und die Europawahl Ende Mai. Gast ist am Nachmittag die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Bundesjustizministerin Katarina Barley.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.03.2019 | 19:30 Uhr