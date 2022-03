Maskenpflicht bleibt vorerst - Gastrobranche ist enttäuscht Stand: 17.03.2022 07:49 Uhr Am Anfang noch vor allem selbst genäht, mittlerweile nur noch in der medizinischen Version: Seit zwei Jahren begleitet uns die Maske fast überall hin. Jetzt gilt die Maskenpflicht noch drei Wochen länger.

von Hannah Böhme

Eigentlich sollte die Maskenpflicht am Wochenende in fast allen Bereichen im Land ein Ende haben, so der ursprüngliche Plan der Landesregierung. Nun wird sie doch bis Anfang April verlängert. Das hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Abend in einer Pressekonferenz erklärt. Hintergrund sind die hohen Infektionszahlen im Land.

Enttäuschung bei Hotel- und Gaststättenverband

Bedeutet: Wer im Restaurant vom Tisch aufsteht, muss auch über das Wochenende hinaus Maske tragen. Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), hätte sich ein Ende der Maskenpflicht gewünscht. Jede Einschränkung wirke sich auf die Umsätze der Betriebe aus. "Und auch die Mitarbeitenden hatten sich darauf gefreut, von der Maske befreit zu werden", so Scholtis weiter. Positiv sei zumindest, dass die 3G-Regelung nun wegfalle. Das sei nur folgerichtig. Ab dem 19. März müssen Restaurantbesucher keinen Nachweis mehr vorlegen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Einige Betriebe wollten Maskenpflicht ohnehin beibehalten

Im Vorfeld hatte es auch Stimmen aus der Branche gegeben, die sich für eine Verlängerung der Maskenpflicht ausgesprochen haben. So berichtete der Dehoga-Sprecher des Kreises Pinneberg, Jürgen Schumann, von Betrieben, die ohnehin darüber nachgedacht hätten, die Maskenpflicht für ihre Restaurants zunächst beizubehalten: "Jeder Gastronom hat ein Hausrecht. Und wenn er sagt, ich möchte, dass meine Gäste Maske tragen, dann müssen sie das auch einfach befolgen", so Schumann auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein.

Verständnis beim Handelsverband Nord

Auch der Handelsverband Nord hätte sich darüber gefreut, wenn Kundinnen und Kunden künftig ohne Maske hätten einkaufen können. Sie sei für viele ein Einkaufshindernis und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Belastung, so Geschäftsführerin Mareike Petersen vom Handelsverband Nord. Allerdings sehe man auch die aktuelle Entwicklung der Inzidenzen: "Wenn es zu früh ist, dann ist es zu früh. Da haben wir vollstes Verständnis", sagte Petersen.

