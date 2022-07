Leichenfund in Lübeck: Verdächtiger wird in Klinik eingeliefert Stand: 14.07.2022 14:38 Uhr Die Beamten haben bei der Begehung einer Wohnung den Körper einer toten Frau entdeckt. Ihr Partner steht unter Tatverdacht.

Nachdem in einer Lübecker Wohnung eine tote Frau gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag weitere Details bekanntgegeben. Im Fokus der Ermittler steht demnach der Freund der Toten. Er steht unter Verdacht, seine Lebensgefährtin mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Als die Polizisten vor zwei Tagen wegen lauter Schreie in die Segebergstraße gerufen wurden und die Wohnung betraten, fanden Sie die 29-Jährige tot auf dem Boden. Nach Ansicht der Ermittler wurde die Frau schon am Wochenende getötet.

Tatverdächtiger psychisch krank

Der Tatverdächtige ist laut einer Gutachterin psychisch krank. Deshalb wurde der Lübecker vorerst in einer Klinik in Neustadt untergebracht. Inwieweit der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt überhaupt schuldfähig gewesen ist, muss noch geklärt werden.

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige hat sich zu den Geschehnissen bisher nicht geäußert.

