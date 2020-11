Landwirte blockieren Rewe-Logistikzentrum in Kiel Stand: 30.11.2020 21:41 Uhr Landwirte demonstrieren mit ihren Traktoren vor dem Rewe-Logistikzentrum in Kiel. Sie fordern mehr Geld für ihre Produkte und eine höhere Gewinnbeteiligung.

Mehr als 100 Landwirte haben nach Angaben der Polizei am späten Montagabend mit weit mehr als 50 Traktoren die Zufahrt zum Rewe-Logistikzentrum in Kiel versperrt. Der Protest der Bauern richtet sich gegen die Preisgestaltung der großen Supermarktketten. Sie verlangen, stärker als bisher am Gewinn beteiligt zu werden. Außerdem fordern sie mehr Geld für ihre Produkte.

Protest richtet sich gegen Handelsketten

Mitte November hatten verschiedene Verbände - darunter Land schafft Verbindung (LSV) - bei den direkten Abnehmern wie Molkereien und Schlachtereien für eine andere Preispolitik geworben. Jetzt richtet sich der Protest gegen die Handelsketten, mit denen die Landwirte in der Regel keine direkten Geschäftsbeziehungen haben.

Polizei vor Ort

Wie lange die Landwirte die Blockade aufrecht erhalten wollen, stand am späten Abend nach Angaben der Organisatoren nicht fest. Die Polizei war vor Ort und verschaffte sich einen Überblick über die Situation. Ähnliche Aktionen gibt es bereits seit einigen Tagen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

