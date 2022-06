Küstenseeschwalbe in Brunsbüttel: Abriss einer Verladebrücke gestoppt

Stand: 23.06.2022 13:06 Uhr

Beamte der Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) haben die Abbrucharbeiten an einer Brücke am Nord-Ostsee-Kanal gestoppt. Es geht um den Schutz der Küstenseeschwalbe.