Kita-Gebühren: Unterschiede sind extrem groß

Der NDR hat bei den Kommunalverwaltungen die Listen aller Kitas und Angaben zu den Gebühren abgefragt. Viele konnten nicht die Gebühren für alle Kitas in ihrem Verwaltungsgebiet nennen. Dem NDR liegen 1.750 Gebührendaten von mehr als 1.400 Kitas vor.



Die Redaktion hat sich entschlossen, die U3-Ganztagsbetreuung zu vergleichen, weil der Bereich am stärksten in der politischen Diskussion ist und dort die Gebührenmodelle relativ einfach sind. Von den angefragten Kitas bieten 875 Ganztagesplätze an. Die Betreuungszeit für einen Ganztagsplatz schwankt dabei zwischen sieben und elf Stunden. Um die Gebühren vergleichbar zu machen, wurde die Grundgebühr deshalb auf eine tägliche Betreuungsstunde heruntergerechnet.



Beispiel Fahretoft, ein Ortsteil von Dagebüll in Nordfriesland: Dort liegt die Grundgebühr bei 124 Euro im Monat (21 Betreuungstage) für sieben Stunden Betreuung am Tag - umgerechnet 0,84 Euro pro täglicher Betreuungsstunde.