Geldautomat gesprengt: Verfolgungsjagd über die A7

In den frühen Morgenstunden ist ein Geldautomat in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) gesprengt worden. Schon wieder ist eine Filiale der Commerzbank betroffen. Scherben liegen auf dem Gehweg. Dort wo der Geldautomat stand, ist nur noch ein Gerüst aus Metall und Kabeln übriggeblieben. Auch die Eingangstür ist komplett zersplittert, vermutlich sind die Täter so in die Bankfiliale eingestiegen.

Hubschrauber verfolgt Auto

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei Männer aus den Niederlanden. Anwohner hatten die Explosion gegen 3.45 Uhr gehört und beobachtet, wie zwei Männer in einem dunklen Wagen flüchteten. Sie wurden von Beamten verfolgt. Die Fahrt führte dabei auch über die A7. Unter anderem war ein Hubschrauber im Einsatz, der das Auto verfolgte.

Polizeisperre durchbrochen

Als die Täter bemerkten, dass die Polizei ihnen weiter auf den Fersen ist, fuhren sie bei Norderstedt ab. Dort durchbrachen sie eine Polizeisperre. "Sie sind voll auf die Beamten zugefahren", sagte die Sprecherin. Sie brachten sich mit einem beherzten Sprung in Sicherheit. Einer der Polizisten versuchte, den Wagen durch Schüsse zu stoppen. Das gelang nicht. Später konnte die Polizei die Täter bei Henstedt-Ulzburg festnehmen und die Kassette mit dem gestohlenen Geld sicherstellen. Zuletzt war vor knapp zwei Wochen in Neustadt (Kreis Ostholstein) ein Geldautomat gesprengt worden und im Mai in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge. Die Tatverdächtigen sollen voraussichtlich am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

