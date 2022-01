Gedenktag: Landtag in SH erinnert an Opfer der NS-Zeit Stand: 27.01.2022 12:15 Uhr Der 27.Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Weltweit wird deswegen heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert - auch in Schleswig-Holstein.

Der schleswig-holsteinische Landtag hat an die Schrecken der NS-Zeit erinnert und der Opfer gedacht. "Dieser Tag, der 27. Januar, ist ein Schlüsseldatum unserer Geschichte, ein Bezugspunkt für all das, was uns als freiheitlich-demokratische Gesellschaft ausmacht", sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) in seiner Gedenkrede. Er betonte, dass für das Bewahren unserer Demokratie und eine Zukunft ohne Hass, Gewalt, Rassismus und Antisemitismus die Erinnerung und die Auseinandersetzung mit der Geschichte von elementarer Bedeutung seien. "Wir gedenken der Millionen Frauen, Männer und Kinder aller Völker, die von Deutschen und ihren Verbündeten ausgegrenzt, entrechtet, gequält und ermordet wurden", sagte Schlie im Plenum.

Schweigeminute im Landtag

Die Flaggen am Landtag wehen heute am internationalen Gedenktag auf Halbmast. Zu Beginn der Plenar-Sitzung gab es eine Schweigeminute. Die ursprünglich für den Abend geplante Gedenkveranstaltung musste angesichts der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen soll es Anfang Mai eine zweitägige Erinnerungsveranstaltung in Neustadt (Kreis Ostholstein) geben.

Landespolizei erinnert an getöteten jüdischen Anwalt

Auch an vielen anderen Orten in Schleswig-Holstein wurde heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am Mahnmal "Harrislee Bahnhof" (Kreis Schleswig-Flensburg) ist ein Kranz niedergelegt worden, ebenso an der Gedenktafel am Zeughaus in Lübeck. Und auch die Landespolizei hat mit einer Kranzniederlegung am Grab des jüdischen Rechtsanwaltes Friedrich Schumm auf dem jüdischen Friedhof in Rendsburg der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedacht. Schumm war 1933 von SA- und SS-Angehörigen im Kieler Polizeigefängnis erschossen worden.

Weitere Informationen Auschwitz: "Das Schrecklichste, was ich je sah" Am 27. Januar 1945 wurde das KZ befreit. Über eine Million Menschen wurden dort ermordet. Heute wird der NS-Opfer gedacht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2022 | 12:00 Uhr