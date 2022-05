G7-Gipfel geht zu Ende Stand: 14.05.2022 13:19 Uhr Drei Tage lange haben die Außenminister der sieben führenden Industrienationen in Weißenhaus an der Ostsee beraten. Heute geht das Treffen zu Ende. Beherrschendes Thema war der Ukraine-Krieg.

von Christine Pilger

Die Botschaft, die von dem G7-Treffen in Weißenhaus (Kreis Ostholstein) ausgehen soll, ist klar: Die G7 stehen fest an der Seite der Ukraine. Deren Außenminister Dmytro Kuleba war ebenfalls bei der Konferenz dabei. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte jedoch zuvor ihren ukrainischen Kollegen Kuleba um Geduld bei der Lieferung von weiteren schweren Waffen gebeten. In den ARD-Tagesthemen sagte sie, die Bündnispartner könnten nicht auf Knopfdruck und sofort aus eigenen Beständen alle Mittel zur Verteidigung liefern.

AUDIO: Baerbock äußert sich nach G7-Außenministertreffen (1 Min) Baerbock äußert sich nach G7-Außenministertreffen (1 Min)

Außenminister: Neue Grenzziehung wird nicht akzeptiert

In ihrer Abschlusserklärung rufen die Außenministerinnen und -minister die russische Führung nun erneut auf, den "durch nichts zu rechtfertigen Angriffskrieg umgehend zu beenden". In der Erklärung zeigten sie sich entschlossen, Russland ansonsten wirtschaftlich und politisch weiter zu isolieren. Eine neue Grenzziehung durch Russland in der Ukraine werde nicht akzeptiert, heißt es weiter. Die sieben führenden demokratischen Industriestaaten forderten Russland außerdem auf, wieder ukrainische Getreideexporte zu ermöglichen. Diese Nahrungsmittel würden dringend benötigt, um Hungersnöte zu verhindern. Der Krieg habe die globalen Wirtschaftsaussichten stark verschlechtert. Etwa 43 Millionen Menschen seien von einer Hungersnot bedroht.

Klimaschutz soll wichtiger werden

Außerdem berieten die G7-Außenminister in Weißenhaus über die Folgen der Erderwärmung. Sie verabschiedeten dabei einen Sieben-Punkte-Aktionsplan, der den Klimaschutz ganz oben auf die Agenda der Regierungen setzen soll.

Das Treffen an der Ostsee verlief ohne große Proteste oder Störaktionen. Etwa 3.500 Polizisten waren im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Die Minister reisen jetzt nach und nach ab. Im Laufe des Nachmittags will die Polizei dann die Straßensperrungen rund um Weißenhaus aufheben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 13.05.2022 | 13:00 Uhr