Ex-Polizeigewerkschafter vom Dienst freigestellt?

Neuer Wirbel um den zurückgetretenen Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Thomas Nommensen: Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist er vom Polizeidienst vorläufig suspendiert worden. Die Kieler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Nommensen wegen Geheimnisverrats. Er soll vertrauliche Informationen an Journalisten weitergegeben haben.

Nommensen will sich nicht äußern NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.12.2019 21:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Thomas Nommensen, der kürzlich zurückgetretene Vize-Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, ist nach NDR-Informationen vorläufig vom Dienst suspendiert worden.







Das Innenministerium bestätigte die Entscheidung am Mittwochabend nicht und verwies an die Polizeidirektion Lübeck, die war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch Nommensen selbst wollte im Gespräch mit dem NDR Schleswig-Holstein eine vorläufige Suspendierung weder bestätigen noch dementieren. Er verwies auf seinen Anwalt, doch der war bisher nicht zu erreichen. Erst Anfang Dezember war Nommensen von seinen Gewerkschaftsämtern zurückgetreten. Am selben Tag hatte die Kieler Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie die Ermittlungen gegen den ehemaligen Landesvize der DPolG ausgeweitet hat. Nommensen bestritt bislang stets, Informationen herausgegeben zu haben.

Ermittlungen in fünf Fällen

Laut Staatsanwaltschaft geht es bei den Ermittlungen gegen den Gewerkschafter mittlerweile um fünf Fälle, bei denen der Verdacht strafrechtlich relevanter Indiskretion bestehe. Ursprünglich hatte die Behörde Ermittlungen gegen Nommensen eingeleitet, weil der Beamte in zwei Fällen gegen seine Verschwiegenheitspflicht verstoßen haben soll. Dabei ging es um Informationen im Zusammenhang mit einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck im Juni und um einen Polizeianwärter, der eine Hakenkreuzbinde trug.

Anfangsverdacht durch beschlagnahmte Daten erhärtet

Die Auswertung der richterlich beschlagnahmten Daten auf den Kommunikationsmitteln des Beschuldigten hätten den Anfangsverdacht gegen den Polizeibeamten aus Lübeck erhärtet und auf zusätzliche Fälle erweitert, teilte die Staatsanwaltschaft Anfang Dezember mit. Es gehe auch um den Verdacht der unbefugten Weitergabe von Teilen des sogenannten Buß-Berichts - einem Bericht des ehemaligen Innenministers Klaus Buß (SPD), der Behördenversagen rund um die sogenannte Rocker-Affäre untersuchte - und polizeiinterner Dokumente zur Entlassung eines als gefährlich eingestuften Straftäters.

