Digitale Impfzertifikate laufen ab: Was ist zu beachten? Stand: 01.06.2022 18:04 Uhr Haben Sie auch schon die Mitteilung bekommen, dass Ihr digitales Impfzertifikat bald abläuft? Was muss nun beachtet werden? Immerhin gelten in vielen EU-Länder weiterhin Einreisebeschränkungen.

Nur noch selten kommt die Corona-Warn-App oder CovPass-App zum Einsatz. Wegen der lockeren Corona-Maßnahmen werden die digitalen Corona-Impfzertifikate kaum noch genutzt. In Cafés oder Restaurants muss derzeit das digitale Impfzertifikat nicht mehr vorgezeigt werden. Doch besonders bei Urlaubsreisen, insbesondere bei der Einreise, ist das Corona-Impfzertifikat derzeit noch wichtig. Deshalb sollte ein Update der App dringend erfolgen.

Was muss beim bevorstehenden Ablauf des Zertifikats beachtet werden?

Das digitale Impfzertifikat hat aus technischen Gründen ein Ablaufdatum, erklärt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Website. Hierbei gibt es zwei wesentliche Unterschiede: Zum einen richtet sich die Gültigkeit nach dem Zeitpunkt der Zertifikat-Ausstellung. Diese Gültigkeit des digitalen Nachweises sei auf 365 Tage begrenzt. Das bedeutet: Das Zertifikat läuft lediglich technisch in der App ab, der Impfschutz bleibt aber erhalten. Wer nach der Grundimmunisierung schon eine Booster-Impfung hinter sich hat, muss sich keine Sorgen machen. Denn EU-weit ist derzeit das Zertifikat für eine Auffrischungsimpfung unbefristet gültig.

Update erforderlich

Bereits Ende Juni sollen die ersten digitalen Impfzertifikate ablaufen. Laut Robert-Koch-Institut wird ein Update rechtzeitig vor dem Ablauf des Zertifikats auf der App zur Verfügung stehen. Dann können die Handynutzer ihre Corona-Warnapp oder die CovPass-App selbst aktualisieren. Auf der App wird ein Hinweis zur Aktualisierung erscheinen.

Was gilt für Reisende?

Für viele EU-Länder und 40 Länder außerhalb der EU gelten weiterhin Beschränkungen bei der Einreise. Hierbei gilt der digitale Impfnachweis als Nachweis für eine intakte Immunisierung. Meist wird das Zertifikat direkt am Flughafen kontrolliert. Außerdem ist zu beachten, dass jedes EU-Land eigene Gültigkeits-Fristen von digitalen Impfzertifikaten festsetzen kann. In Italien ist zum Beispiel eine digital erfasste Grundimmunisierung sechs Monate lang gültig. In Spanien muss man sich für einen digitalen Impfausweis vor Reisebeginn anmelden, in Norwegen hingegen gibt es keine Einreiseeinschränkungen. Der ADAC rät deshalb, vor Reiseantritt sich über die Regeln im jeweiligen Land zu informieren.

