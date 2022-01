Landtag debattiert über Präsenzpflicht in Zeiten von Omikron Stand: 26.01.2022 13:02 Uhr Angesichts hoher Infektionszahlen unter schleswig-holsteinischen Schülerinnen und Schülern hat der Landtag über die Lage an den Schulen im Land debattiert: im Blick unter anderem die anstehenden Abschlussprüfungen.

Die SPD fordert außerdem mehr Schutz an den Schulen im Land. Die Jamaika-Fraktionen halten die derzeit geltenden Maßnahmen für ausreichend. Mehr Flexibilität für das Umschalten auf Wechsel- und Distanzunterricht wünscht sich die SPD – abhängig von der jeweiligen Lage vor Ort. "Sie legen die Hürde für Distanzunterricht wahnsinnig hoch", sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat in RIchtung Landesregierung. "Sie nehmen Quarantäne als einziges Kriterium - die Hälfte der Schülerinnen und Schüler und ein Drittel der Lehrkräfte. Wenn diese Zahlen erreicht sind, ist das Kind doch schon längst im Brunnen", sagte er. Die SPD forderte, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien können. Zwischen Schule auf und zu lägen viele verschiedene Möglichkeiten, so Habersaat. Der SSW kritisiert, Jamaika habe die Chancen der digitalen Schule nicht genutzt und versäumt, eine rechtliche Grundlage zu schaffen.

Prien sieht keinen Grund für Einschränkungen des Präsenzunterrichts

Die regierungstragenden Fraktionen bleiben dabei, dass es nur dann Distanzunterricht geben solle, wenn die Abläufe durch eine Vielzahl von Quarantäneanordnungen gestört seien. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, offene Schulen seien für Kinder von enormer Bedeutung. Die Einschränkungen von Präsenzunterricht sei nur in absoluten Ausnahmesituationen gerechtfertigt in der Grundrechtsabwägung. In so einer Situation sei man in Schleswig-Holstein zur Zeit nicht. Die Lage werde stetig bewertet, Maßnahmen würden abgewogen und es gebe regelmäßige Beratungen mit Experten, so Prien.

Außerdem möchte der Landtag weitere Regelungen für Schulabschlüsse auf den Weg bringen. Sollten es die steigenden Corona-Zahlen nötig machen, so sollen auch an Sonnabenden oder an Ferientagen Prüfungen stattfinden können. Mündliche Prüfungen sollten, wenn erforderlich, online durchgeführt werden können. Und, wenn Abschlussarbeiten nicht gewertet werden können, dann sollen die Leistungen im Unterricht als Grundlage dienen.

