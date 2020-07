Stand: 17.07.2020 18:17 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: SPO zählt Strandbesucher über ihre Handys

Wie voll ist der Strand? Eine Frage, die durch das Aufkommen der Corona-Pandemie eine neue Bedeutung gewonnen hat - vor allem in Bezug auf die Einhaltung des Mindestabstands. St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) will sich deswegen digital einen Überblick über seine Besucher verschaffen: Laut Tourismuszentrale soll im Wesentlichen über anonymisiertes WLAN-Tracking die Menschenmengen an Hotspots gemessen werden. Dafür wird die Anzahl der vorhandenen Smartphones in einem begrenzten Umkreis gezählt, ohne dass persönlichen Daten abgefragt werden.

Start: Ende Juli

SPO will Strandbesucher digital zählen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.07.2020 16:00 Uhr Autor/in: Christian Nagel Anhand der Smartphone-Daten will St. Peter-Ording die Besucher zählen, die sich an Hotspots in dem Urlaubsort aufhalten. Das soll nach eigenen Angaben anonymisiert passieren.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Ergebnisse der Messung sollen als Ampelsystem in die bestehende St-Peter-Ording-Web-App integriert werden. "Im Laufe der letzten Juliwoche wollen wir ins erste Testing gehen, in der ersten Augustwoche hoffen wir dann auf den Start im Echtbetrieb", sagte Tourismusdirektorin Constanze Höfinghoff. "Wir benötigen die Technik sowie die Daten schnell, um den Herausforderungen der Corona-Zeit noch deutlich besser begegnen zu können als bisher." Mit zwölf Kilometern Nordsee-Strand und den typischen Pfahlbauten ist St. Peter-Ording eines der beliebtesten Reiseziele für Urlauber.

Lübecker Bucht schon mit Strand-App

In der Lübecker Bucht ist ein solche Strand-App schon an den Start gegangen. Auf der Internetseite strandticker.de können sich Tagestouristen darüber informieren, wie voll die Strände in Orten wie Scharbeutz (Kreis Ostholstein) sind. Die Tourismus-Agentur dort erhofft sich, damit die Gästeströme besser lenken zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2020 | 16:00 Uhr