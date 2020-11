"Grenzen überwinden - Hände reichen": Bürgerpreis-Gewinner 2020 Stand: 11.11.2020 18:00 Uhr Schleswig-Holsteins größter Ehrenamtspreis hebt in diesem Jahr Solidarität, Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn hervor. Nun stehen die Gewinner fest.

Der 17. schleswig-holsteinische Bürger- und Demokratiepreis stand 2020 unter dem Motto "Grenzen überwinden - Hände reichen". Kaum ein Motto hätte in diesem Jahr passender sein können - machte Corona vielem doch einen Strich durch die Rechnung. Menschen gehen auf Distanz, um sich und andere vor dem Virus zu schützen. Einige Organisationen zeigten in den vergangenen Monaten mit ihrem Engagement ganz besonders, wie man gerade in Zeiten der Krise zusammenrücken kann - und wurden dafür nun vom Schleswig-Holsteinischen Landtag und dem Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (SGVSH) prämiert. Die Preisträger können sich über Geldpreise und ein Filmporträt ihres Projektes freuen. Insgesamt wurden Sach- und Geldpreise im Wert von 32.500 Euro vergeben.

Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement

Viele Menschen in Schleswig-Holstein stehen jeden Tag bereit, an andere zu denken und füreinander einzustehen, indem sie sich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Vereinen, Verbänden und Initiativen engagieren. Der Bürgerpreis richtete sich in diesem Jahr an alle, die das Ziel haben, durch das Überwinden verschiedener Grenzen die Gemeinschaft zu stärken und das Zusammenleben aller solidarisch zu gestalten. Das konnten Einzelpersonen, Initiativen, Projekte und Vereine sein.

Die Gewinner des Bürgerpreises 2020

Für den Bürgerpreis waren aus mehr als 80 Bewerbungen schlussendlich insgesamt neun Projekte nominiert. In der Kategorie "U27" konnte sich das Projekt Oldesloe hilft sich! aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) durchsetzen. Die jungen Initiatoren organisieren seit Beginn der Pandemie die Vermittlung von Hilfesuchenden und Helfenden online. Personen der Risikogruppe und alle, die aus anderen Gründen das Haus nicht verlassen können, erhalten so unkompliziert und schnell Hilfe.

Unter den "Alltagshelden" hat die Obdachlosenhilfe Lübeck am meisten überzeugt. Der Verein unterstützt Obdachlose unter anderem mit dem sogenannten Herzenswärme-Bus, der sie mit Essen, Kleidung und weiteren nötigen Utensilien versorgt. Die Vereinsmitglieder sind täglich unterwegs und vermitteln so Menschen auf der Straße auch in Zeiten von Corona das Gefühl, dass sie nicht allein sind.

Die Gewinner des Demokratiepreises in SH

Für den schleswig-holsteinischen Demokratiepreis wurden zwei Preisträger ausgewählt, nachdem sie von der Jury vorgeschlagen worden waren. Gewonnen haben der Bund Deutscher Nordschleswiger in Dänemark und der Sydslesvigsk Forening, zu deutsch Südschleswiger Verein, der die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein darstellt.

Mit dem Demokratiepreis werden jährlich zwei Bewegungen geehrt, die sich auf unterschiedliche Weise für Europa engagieren. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin sind seit 2009 als Medienpartner mit an Bord.

