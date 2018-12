Stand: 30.12.2018 18:07 Uhr

Bräuche: So wird Silvester auf den Inseln gefeiert von Simone Steinhardt

König war er schon, Matrose auch, Hafenarbeiter ebenfalls. Einmal haben sich Ralf Brodersen und seine Mitstreiter auch als Frauen verkleidet. Jahr für Jahr schlüpfen die Föhringer an Silvester in ein anderes Kostüm. Dann zieht die Gruppe maskiert von Haus zu Haus und nimmt die Inselpolitik in Reimen zu einer gängigen Melodie auf die Schippe. Danach werden die Masken abgenommen und es gibt ein Getränk - Teepunsch, Glühwein oder Hochprozentiges.

Kenknern heißt der schräge Brauch, den die Insulaner bis heute vor allem in den Dörfern einfallsreich pflegen. "Ich mache das schon seit Jahrzehnten. Meine Eltern waren Kenkner und meine Großeltern ebenfalls", erzählt Ralf Brodersen. Während die Kinder auf Föhr am Nachmittag losziehen, gehört der Abend bis in die Nacht hinein den Erwachsenen.

Schlange stehen für den Reim

Zwischen fünf und sieben Kilometer legen Ralf Brodersen und seine Freunde auf ihrer Runde zwischen Süderende und Oldsum zurück - bei jedem Wetter. "Da lässt sich keiner aufhalten. Dazu macht das Ganze viel zu viel Spaß", sagt der Inselfriese stolz. Dass die Kenkner vor mancher Haustür in der Schlange stehen, bevor sie ihre Lieder vortragen können, gehört dazu. "Der Brauch ist auf Föhr noch sehr lebendig. Da hat man schon mal zwei Gruppen vor sich", schmunzelt Brodersen.

Nordfriesische Singer-Songwriter

Ihre Lieder schreiben die Kenkner natürlich selbst. "Die Inselpolitiker müssen schon ein dickes Fell haben. Humor ist, wenn man trotzdem lacht", findet Ralf Brodersen. Ein Auszug aus seinem ersten Kenkner-Einsatz im Jahr 1995 lautet zum Beispiel so : "(…) Wir wollen euch jetzt was erzählen, womit sich die Insulaner quälen. (…) Die Nordsee war uns viel zu glatt, drum bauten wir ein Wellenbad, die Kosten explodierten gleich, doch musst' es sein, wie jeder weiß. (...)." Am liebsten singen die Kenkner übrigens bei den Einheimischen. "Die Urlauber machen ja auch die Türen auf. Doch da gibt's häufig Hochprozentiges. Das wird schwierig, weil man oft bis weit nach Mitternacht unterwegs ist", erzählt Ralf Brodersen.

Sylter laufen "unter Maske"

Verkleidet wird sich an Silvester auch auf der Nachbarinsel Sylt. Maskenlaufen wird der Brauch dort genannt. Allerdings ist das "Laufen unter Maske", wie die Einheimischen sagen, schon lange nicht mehr so verbreitet wie früher. Der Sylter Carsten Köhn jedoch pflegt die Tradition noch immer, obwohl er schon seit mehr als 20 Jahren nicht mehr auf Sylt lebt. "Schöner kann man Silvester doch gar nicht feiern. Man geht zu unterschiedlichen Menschen in die Häuser und bekommt etwas zu trinken", schmunzelt der Sylter. Manchmal findet er sich mit seiner Gruppe auch mitten in einer Party wieder. Für das Maskenlaufen am 31. Dezember kehrt Carsten Köhn immer wieder gerne auf die Nordseeinsel zurück. In der Gruppe sind die Maskenläufer meist zu viert. Gesellschaftskritisch sind ihre Liedtexte nicht. Ihre Runde von Alt-Westerland nach Morsum soll vor allem Spaß bringen.

Stewardess sucht Traummann

Deshalb texten die fidelen Sylter jedes Jahr ein neues Lied - darüber, wie man wohl den Mann seiner Träume findet. Dazu verkleiden sie sich als Stewardessen. "Das kam immer so gut an, dass wir bei diesem Kostüm geblieben sind", grinst Carsten Köhn. Zu Melodien wie "Volare" spielt der 43-Jährige Gitarre. Gesungen wird gemeinsam. Einziger Wermutstropfen: Heute stehen ihnen nicht mehr so viele Türen offen. Weil viele Sylter inzwischen auf dem Festland wohnen und sich das Leben auf der Insel generell verändert habe, sagt Carsten Köhn: "Früher sind wir in Archsum von Tür zu Tür gelaufen. Heute fahren wir mit dem Auto von Alt-Westerland nach Morsum." Doch dort, wo die Sylter auftauchen, sind sie herzlich willkommen. Das ist für die Maskenläufer die Hauptsache.

Brauchtum hat wohl unterschiedliche Ursprünge

Auf Amrum, der kleinsten der nordfriesischen Inseln, haben die Hulken an Silvester alles im Griff. Auch sie ziehen fantasievoll kostümiert von Haus zu Haus. Allerdings demaskieren sich die Hulken nicht freiwillig. "Die Amrumer müssen raten, wer sich hinter der Maske verbirgt", sagt Tourismus-Chef Frank Timpe.

Während das Brauchtum auf den Inseln ähnlich zelebriert wird, scheint der Ursprung unterschiedlicher Natur zu sein. Von der Ferring Stiftung heißt es, dass das Kenknern auf das frühere Christkind zurückgehe - das auf Friesisch "Kenkner" hieß und die Geschenke am Altjahrestag, dem 31. Dezember, verteilte. "Der Brauch hat sich dann weiterentwickelt. In der jetzigen Form ist er um 1945 herum entstanden", sagt der Vorstandsvorsitzende Volker F. Faltings.

Hulken soll heidnischen Ursprungs sein

Auf Sylt und Amrum wird das Brauchtum offenbar heidnischen Ritualen zugeordnet. Der Sylter Chronist C.P. Hansen etwa schlägt in seinem Buch "Die nordfriesische Insel Sylt, wie sie war und wie sie ist. Ein Handbuch für Badegäste und Reisende" (1859) den Bogen zur heidnischen Göttin der Liebe und des Friedens: Freda, Freya oder auch Frigge. Ihr widmeten die Friesen mit "Tänzen, Schmauserein und muthwilligen Spielen" das sogenannte Jöölfest Ende Dezember, auf das auch das Verkleiden zurückgeht. Volker F. Faltings allerdings ist da skeptisch: "Aus ethnologischer Sicht ist das urgermanische Brauchtum nicht zu belegen."

Einem Beitrag des Amrumers Georg Quedens zufolge soll das Hulken ebenfalls heidnischen Ursprungs sein. Die Hulken hätten als Gefolge der Haus- und Familiengöttin Freya die Aufgabe gehabt, dafür zu sorgen, dass die Amrumer ihr bewegliches Hab und Gut im Winter ordentlich befestigten. Anderenfalls wurde es verschleppt oder versteckt.

