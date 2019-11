Stand: 26.11.2019 12:00 Uhr

Autos von Innenminister Grote beschädigt

Die Fahrzeuge von Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) sind heute auf seinem Privat-Grundstück beschädigt worden. Das bestätigte das Innenministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Heckscheiben der beiden Privatwagen wurden eingeschlagen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, so das Ministerium. Ob es sich möglicherweise um einen Anschlag handelt, ist nicht klar. Weitere Erklärungen würden von Seiten des Ministeriums nicht abgeben. Grote ist in der kommenden Woche Gastgeber der Innenministerkonferenz in Lübeck.

