AfD scheitert mit Eilantrag zum Parteitag in Neumünster Stand: 17.11.2020 17:51 Uhr Die AfD ist mit ihrem Eilantrag beim Verwaltungsgericht gegen eine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei ihrem Parteitag am kommenden Sonnabend in Neumünster gescheitert.

Das teilte das Gericht in Schleswig heute mit. Die Stadt Neumünster hatte der AfD die Auflage erteilt, dass nur maximal 100 Teilnehmer an Tag eins ihres Parteitags in den Holstenhallen am Wochenende kommen dürfen. Das wiederum ist aus Sicht der AfD nicht mit der Satzung der Partei in Einklang zu bringen. Laut Satzung kann jedes Parteimitglied zum Parteitag kommen und es ist stimmberechtigt. Die AfD hat nach eigenen Angaben in Schleswig-Holstein knapp 1.000 Mitglieder.

Beschränkung ist nicht unverhältnismäßig

Eine Ausnahmegenehmigung erteilte die Stadt der Partei nicht - und das mit Recht, wie das Verwaltungsgericht entschied. Begründung: Die Beschränkung auf 100 Mitglieder greife nicht in unverhältnismäßiger Weise in die Betätigungsfreiheiheit von politischen Parteien ein. Parteitage dienten vor allem der inneren Parteiorganisation, so das Gericht.

Am Sonntag sind mehr Teilnehmer erlaubt

Das Gericht beruft sich auf die Corona-Verordnung der Landesregierung. Nach dieser sind nur Veranstaltungen, bei denen Bewerberinnen und Bewerber für bevorstehende Wahlen aufgestellt werden, ohne Beschränkung erlaubt. Das will die AfD am Sonntag tun, wenn die Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt werden sollen.

Am Sonnabend will die Partei eigentlich einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

