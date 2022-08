A7: Unfall mit Wohnwagen - Autobahn kurzzeitig voll gesperrt Stand: 19.08.2022 14:54 Uhr Bei Tarp verunglückte am Freitag ein Wohnwagen. Verletzt wurde niemand. Für rund eine halbe Stunde wurde die Autobahn voll gesperrt. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich lange Staus.

Nach Angaben der Polizei in Flensburg hatte sich der Wohnwagen offenbar von der Anhängerkupplung gelöst, war umgekippt und auf dem Kopf liegend in die Leitplanke gerutscht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Bis zu zehn Kilometer Rückstau

Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt, danach wurde der Verkehr in Richtung Norden einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

In beiden Fahrtichtungen staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. In Richtung Hamburg bildete sich zwischen Flensburg/Harrislee und Tarp zehn Kilometer Stau, in der Gegenrichtung in Höhe Tarp fünf Kilometer

