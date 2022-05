700 Menschen bei Demo zum 1. Mai in Kiel Stand: 01.05.2022 12:01 Uhr Friedensappelle, soziale Gerechtigkeit und bessere Perspektiven für Berufsanfänger: Für heute hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Kundgebungen auf der Straße aufgerufen.

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr wieder die traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften hatte dazu aufgerufen. Veranstaltungen finden unter anderem in Kiel, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Heide, Itzehoe und Elmshorn statt.

Themen: Frieden, Gerechtigkeit, sozialer Zusammenhalt

Allein in Kiel beteiligen sich rund 700 Menschen an der Demo. Das Motto der diesjährigen Mai-Kundgebung lautet - "GemMAInsam Zukunft gestalten". Deswegen stehen Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt im Mittelpunkt der Demos. Aber auch der Krieg in der Ukraine ist Thema. Die Botschaft des DGBs lautet: "Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine! Wir sind geeint in der Überzeugung: Nie wieder Krieg - Die Waffen nieder! Weltweit!"

Zentrale Kundgebung in Flensburg

Angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate sei es wichtiger denn je auf die Straße zu gehen, so die Bezirksleiterin der Gewerkschaft ver.di, Susanne Schöttke: "Natürlich steht dieser 1. Mai auch unter dem Schatten des Krieges in der Ukraine. Wir sagen aber gleichermaßen, dass es sehr wichtig ist, auf die elementaren Themen wie Tarifbindung, bezahlbarer Wohnraum, zu gucken und auch Lehren aus der Pandemie und der Corona-Krise zu ziehen."

In Flensburg findet in diesem Jahr auch die Zentrale Kundgebung des Landes statt. Dort hält auch die DGB-Vorsitzende Laura Pooth eine Rede.

